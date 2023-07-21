CHP Kadın Kollarından EPDK önünde basın açıklaması

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, son dönemde akaryakıt başta olmak üzere çeşitli alanlarda yapılan fiyat artışlarını eleştirerek, "Halk, borcu borçla kapatmaya çalışıyor. Bu tablonun sebebi, uygulanan politikalar, bedelini ödeyen ise halktır." dedi.

Nazlıaka, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) önünde, CHP Kadın Kolları üyeleriyle gerçekleştirdiği basın açıklamasında, yapılan zamları protesto amacıyla bir araya geldiklerini bildirdi.

Akaryakıt zamlarının ardından 81 ildeki parti örgütlerinin eş zamanlı basın açıklamaları yaptığını anımsatan Nazlıaka, dul maaşı 5 bin 500, asgari ücret 11 bin 402, emekli maaşı 7 bin 500 lira iken, Birleşik Metal-İş'in yaptığı araştırmaya göre, yoksulluk sınırının 36 bin liranın üzerinde olduğunu, açlık sınırının ise 10 bin liranın üzerine çıktığını belirtti. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin maliyetinin, günlük 348 lira olduğunu aktaran Nazlıaka, bu maaşlarla sağlıklı ve dengeli beslenmenin mümkün olmadığını vurguladı.

CHP'li Nazlıaka, akaryakıt fiyatlarındaki artışın nakliye fiyatlarını yükselteceğine, bunun da gıda fiyatlarına yansıyacağına dikkati çekerek, "Derin yoksullukla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Zamların, kimseyi teğet geçmediğini dile getiren Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Halk, borcu borçla kapatmaya çalışıyor. Bireysel kredi kartı borçlanması, geçen yıla kıyasla yüzde 146 arttı. Vatandaşlarımız, gündelik zorunlu ihtiyaçlarını sadece kartla karşılıyor. Bu tablonun sebebi, uygulanan politikalar, bedelini ödeyen ise halktır."