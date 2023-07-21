KYK borçları nedeniyle hesaplara bloke konulduğu iddia edildi

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, KYK borçları nedeniyle vatandaşların hesaplarına bloke konulduğu iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Demir'in bugün yaptığı yazılı açıklamada,

"Verilen talimat ile KYK borçlarını ödemeyen vatandaşların hesaplarına bloke konulması daha önce ödeme yapıp, ödemelerini aksatanların ise vergi daireleri tarafından tek tek telefonla aranılarak ödemelerine devam etmeleri yoksa hesaplarına bloke konulacağı şeklinde uyarıda bulunuldu"

denildi.

Şimşek'e yöneltilen sorular şöyle:

"KYK borçları nedeniyle hesaplara bloke konulduğu iddiası doğru mu? 2023 yılında KYK borcu nedeniyle kaç vatandaşımızın hesabına bloke konulmuştur? Sıkı para politikası uygulanacağı her fırsatta vurgulanmıştır. Bu politikalar dar gelirli vatandaşlara uygulandığı gibi yüksek gelir düzeyine sahip vatandaşlara da uygulanacak mı? Tasarruf politikaları tüm kamu kurumları ve bu kurumların yönetici kadroları için de işletilecek mi yoksa üst düzey kamu görevlileri bu uygulamalardan muaf mı tutulacak?"