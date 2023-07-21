Eşini pompalı tüfekle öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede elde edilen deliller doğrultusunda olay günü maktul Müzeyyen T'nin evde bulunduğu sırada sanığın dışarıdan geldiği ve taraflar arasında aldatma meselesi nedeniyle tartışma yaşandığı belirtildi.

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