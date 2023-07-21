İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1487 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

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