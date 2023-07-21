Kılıçdaroğlu, Özdağ ile 'gizli protokol' iddialarını kabul etti

'Ekmek 10-12 TL olacak' iddiasına Fırıncılar Federasyonundan açıklama
'Ekmek 10-12 TL olacak' iddiasına Fırıncılar Federasyonundan açıklama
KPSS oturumlarına başvuru sayısı belli oldu
KPSS oturumlarına başvuru sayısı belli oldu
KYK borçları nedeniyle hesaplara bloke konulduğu iddia edildi
KYK borçları nedeniyle hesaplara bloke konulduğu iddia edildi
Erdoğan'dan emekli maaşlarına ilişkin açıklama
Erdoğan'dan emekli maaşlarına ilişkin açıklama
Anayasa Mahkemesi'nden doçentlik unvanına dair kritik karar
Anayasa Mahkemesi'nden doçentlik unvanına dair kritik karar
Erdoğan açıkladı: Konut fiyatlarını durdurmak için ceza geliyor
Erdoğan açıkladı: Konut fiyatlarını durdurmak için ceza geliyor
Araç alım satımında ek MTV'yi kim ödeyecek?
Araç alım satımında ek MTV'yi kim ödeyecek?
'Ziyaretlerin ekonomimiz üzerinde etkilerini en kısa zamanda göreceğiz'
'Ziyaretlerin ekonomimiz üzerinde etkilerini en kısa zamanda göreceğiz'
2 kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
2 kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bakanlık üniversite tercihi yapacak gençler için 'rehber' hazırladı
Bakanlık üniversite tercihi yapacak gençler için 'rehber' hazırladı
İkinci el araçta ilan kısıtlaması uygulaması meyvelerini veriyor
İkinci el araçta ilan kısıtlaması uygulaması meyvelerini veriyor
Memurun toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor
Memurun toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor
Hırsızlık yapan öğretim görevlisinin 10 yıla kadar hapsi isteniyor
Hırsızlık yapan öğretim görevlisinin 10 yıla kadar hapsi isteniyor
Erdoğan talimat verdi...Türk vatandaşlığına geçiş zorlaşacak
Erdoğan talimat verdi...Türk vatandaşlığına geçiş zorlaşacak
İmamoğlu İBB adayı gösterilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan net cevap
İmamoğlu İBB adayı gösterilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan net cevap
Temsilci belirlemeyen Twitter'a 3 ay süre verildi....Bant genişliği daraltılacak
Temsilci belirlemeyen Twitter'a 3 ay süre verildi....Bant genişliği daraltılacak
Twitter'a reklam verilmesi yasaklandı
Twitter'a reklam verilmesi yasaklandı
FETÖ'nün 'İstanbul bölge imamı' M.G. yakalandı
FETÖ'nün 'İstanbul bölge imamı' M.G. yakalandı
'Ada'daki gerçeklere sırtınızı dönmeyin, KKTC'yi bir an önce tanıyın!'
'Ada'daki gerçeklere sırtınızı dönmeyin, KKTC'yi bir an önce tanıyın!'
2023-YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
2023-YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
Kredi kartı ve ticari kredi faizleri arttırıldı
Kredi kartı ve ticari kredi faizleri arttırıldı
2023 YKS'ye ilişkin sayısal veriler yayımlandı
2023 YKS'ye ilişkin sayısal veriler yayımlandı
Kiraları düşürmek için yeni proje
Kiraları düşürmek için yeni proje
Kur Korumalı Mevduat'a zorunlu karşılık getirilmesi planlanıyor
Kur Korumalı Mevduat'a zorunlu karşılık getirilmesi planlanıyor
Bayilerde olmayan araçlar bazı noktalara stoklanmış durumda
Bayilerde olmayan araçlar bazı noktalara stoklanmış durumda
Piyasaların faiz kararına tepkisi ne oldu?
Piyasaların faiz kararına tepkisi ne oldu?
MB faiz kararını açıkladı
MB faiz kararını açıkladı
İki bakanlık afetzede çocukların eğitiminde işbirliği yaptı
İki bakanlık afetzede çocukların eğitiminde işbirliği yaptı
Öğretmenevlerinde öğretmenlerin öncelik kapasitesi artırıldı
Öğretmenevlerinde öğretmenlerin öncelik kapasitesi artırıldı
Ankara'da ekmeğe zam
Ankara'da ekmeğe zam
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kılıçdaroğlu, Özdağ ile 'gizli protokol' iddialarını kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile kimsenin bilmediği bir protokol imzaladığını kabul etti. Protokolden hiç kimsenin haberinin olmadığını da açıkladı. CHP lideri, Özdağ'ın "Kılıçdaroğlu seçimi kazansaydı, üç bakanlık ve MİT müsteşarlığını alacaktık" iddiasıyla ilgili ise konuşmayacağını söyledi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 21 Temmuz 2023 16:10, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2023 16:40
Yazdır
Kılıçdaroğlu, Özdağ ile 'gizli protokol' iddialarını kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, gizli protokol iddialarını kabul etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile seçim öncesi gizli protokol imzaladıklarını söyledi.

"Konuşmam doğru değil"

Özdağ'ın "Kazansaydık üç bakanlık ve MİT'i alacaktık" iddiasına ilişkin yorum yapmadı, protokolün içeriğine ilişkin bilgi de vermedi.

"

Protokol evet var. İkimizin arasında imzalandı. Bu protokol kamuoyuna açık bir protokol değil. Protokol ile ilgili konuşmam doğru değil, iki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen bir protokoldür. Benim bu konuda konuşmam en azından ahlaki olarak doğru değil."

"Kimsenin haberi yok"

Kılıçdaroğlu, Parti sözcüsü Faik Öztrak'ın 'gizli bir protokolün olmadığına' ilişkin açıklamasını da yorumladı.

Kılıçdaroğlu, "

İki genel başkan arasında protokol vardı. Öztrak protokolü bilmiyor ki. Danışman dahil kimse bilmiyor

" dedi

Özdağ'ın "Protokol, 6'lı masa itiraz etmesin diye açıklanmadı" iddiası için değerlendirme yapmayan Kılıçdaroğlu, "Protokolün açığa çıkarılmasından rahatsız mısınız?" sorusuna da yanıt vermedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber