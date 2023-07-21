Kılıçdaroğlu, Özdağ ile 'gizli protokol' iddialarını kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, gizli protokol iddialarını kabul etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile seçim öncesi gizli protokol imzaladıklarını söyledi.

"Konuşmam doğru değil"

Özdağ'ın "Kazansaydık üç bakanlık ve MİT'i alacaktık" iddiasına ilişkin yorum yapmadı, protokolün içeriğine ilişkin bilgi de vermedi.

"

Protokol evet var. İkimizin arasında imzalandı. Bu protokol kamuoyuna açık bir protokol değil. Protokol ile ilgili konuşmam doğru değil, iki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen bir protokoldür. Benim bu konuda konuşmam en azından ahlaki olarak doğru değil."

"Kimsenin haberi yok"

Kılıçdaroğlu, Parti sözcüsü Faik Öztrak'ın 'gizli bir protokolün olmadığına' ilişkin açıklamasını da yorumladı.

Kılıçdaroğlu, "

İki genel başkan arasında protokol vardı. Öztrak protokolü bilmiyor ki. Danışman dahil kimse bilmiyor

" dedi

Özdağ'ın "Protokol, 6'lı masa itiraz etmesin diye açıklanmadı" iddiası için değerlendirme yapmayan Kılıçdaroğlu, "Protokolün açığa çıkarılmasından rahatsız mısınız?" sorusuna da yanıt vermedi.