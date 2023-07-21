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Başkent'te tarife yenilendi, taksiciler güncelleme için uzun kuyruklar oluşturdu

Ankara'da taksi ücret tarifelerine zam yapılması kararının ardından taksiciler, taksimetre ücretlerini güncellemek için sıraya girdi. Yeni tarife bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2023 16:33, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2023 16:34
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Başkent'te tarife yenilendi, taksiciler güncelleme için uzun kuyruklar oluşturdu

Akaryakıta gelen zamlar sonrasında Ankara'da taksi ücretlerinde fiyat düzenlemesine gidildi. İndi bindi, açılış ve kilometre fiyatlarına yüzde 50'ye yakın zam geldi. İndi bindi ücreti 50 lira, açılış ücreti 18 lira, kilometre ücreti ise 15 lira olarak belirlendi. Ankara'da görev yapan binlerce taksici de, taksimetrelerini güncellemek için Yenimahalle ilçesi Varlık Mahallesi'ndeki taksimetre güncelleme merkezinde yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

15 yıldır taksicilik yapan Nuh Yıldırım, taksimetre ücretlerine gelen zamların herkese hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bugün taksi ücretlerine zam geldi. Gelen zam tüm taksicilere hayırlı olsun. Sabah 10'dan beri sıra bekliyorum. 4 saattir buradayım. Taksimetre ücretlerine gelen zam ile birlikte Ankara'da kayıtlı olan 8 bin taksici buraya gelerek taksimetrelerine güncelleme yaptırıyor. Güncelleme işlemleri yaklaşık olarak 5 dakika sürüyor ama sıranın gelmesi için saatlerce beklememiz gerekiyor. Taksici arkadaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır Ankara'da taksicilik yapan Mehmet Özhan, taksimetre ücretlerine gelen zam ile açılış ücretinin 18 lira olduğunu, kilometre başına ise ücretlerin 15 lira olduğunu, bekleme ücretlerinin de 1 buçuk lira olarak güncellendiğini ifade etti. Merak edilen diğer bir konu olan indi-bindi ücretlerinin de gelen zamlarla 50 lira olduğunu belirten Özhan, taksicilerin bu zamlardan memnun olduğunu söyledi. Taksi kullanan yolcuların da bu durumu anlayışla karşıladığını ifade eden Özhan, "Yolcular diğer illere istinaden Ankara'da taksi ücretlerinin uygun olduğunu söylüyorlar. Biz de hak ettiğimiz zammı aldık. Hepimize hayırlı olsun. Bir kişinin aldığı yemek bile 50 liradan daha pahalı. 50 lira artık 5 lira gibi oldu. Yolcularımıza da taksi ücretleri normal geliyor ve anlayışla karşılıyorlar" dedi.

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