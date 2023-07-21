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Sezen Aksu'nun şarkılarını 'izinsiz paylaşma' iddiasına 'beraat' kararı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, sanatçı Sezen Aksu'nun müzik eserlerini internet sitesinde izinsiz yayınlayarak "Manevi veya Mali Haklara Tecavüz" suçunu işlediği iddiasıyla yargılanan internet sitesi sahibine verilen beraat kararını hukuka uygun buldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2023 16:43, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2023 16:44
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Sezen Aksu'nun şarkılarını 'izinsiz paylaşma' iddiasına 'beraat' kararı

Urla'da yaşayan internet sitesi sahibi Bilgehan Yılmaz, sanatçı Sezen Aksu'nun "Hoşgeldin" ve "Şinanay" şarkılarını sitesinde "En iyi düğün şarkıları" blog yazısı içerisinde paylaştı.

Sanatçı Aksu'nun yapım şirketi, videoların izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Yılmaz hakkında "Manevi veya Mali Haklara Tecavüz" suçlamasıyla dava açtı.

Dosyayı inceleyen İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi, kararında şu ifadelere yer verdi:

"Suça konu müzik eserlerinin Yılmaz'ın sahibi olduğu sitede, YouTube üzerinden 'embed kod' ile başka bir site içerisine yerleştirilmiş olan müzik eserlerini paylaşmaktan ibaret eyleminin müştekinin 'manevi veya mali haklarına tecavüz' suçu kapsamında değerlendirilemeyeceği görülmüştür. Bu haliyle sanığın eyleminin yasada suç olarak tanımlanmadığı anlaşılmakla, yasada suç olarak tanımlanmayan eylemden dolayı sanığın müsnet suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak mahkumiyetlerine yeterli, kesin ve inandırıcı başkaca delil elde edilememiş, sanığın beraatine karar verilmiştir."

Yapım şirketinin itirazı üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, "Elde edilen kanıtların mahkemece dosya içeriğine uygun olarak kabul ve takdir kılınmış olduğundan müşteki vekilinin beraat kararına yönelik istinaf isteminin yerinde görülmediği" gerekçesiyle başvurunun esastan reddine karar verdi.

Yılmaz'ın avukatı Uğur Erdoğan, Sezen Aksu'nun yapım şirketinin şarkılarının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle müvekkiline dava açmasıyla 3 senelik bir yargı süreci geçirdiklerini söyledi.

Müvekkilinin yazılımdaki adı "embed kodu" olan yöntemle kendi sitesinin içerisinde söz konusu eserleri kullandığını belirten Erdoğan, "Yargılama sürecinde müvekkilin kötü niyetinin olmadığı, yapılan paylaşımların Sezen Aksu'nun YouTube sayfasındaki videoya etkileşim verdiği ve izlenme sayısını arttırdığı anlaşılmıştır." dedi.

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