Değişim yanlılarının düzenlediği gizli toplantı krizi ve Ümit Özdağ ile yaşanan bakanlık polemiği nedeniyle suların durulmadığı CHP'yi, hafta sonu yoğun bir gündem bekliyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, yarın belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.

Çevrim içi toplantılar düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da orada hazır bulunacak. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun ayrı bir görüşme yapması gündemde.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ise hakkında tedbir kararı olduğu için katılması beklenmiyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gizli toplantılarda bir araya gelen muhalif isimlerden önce davrandı; onlar olağanüstü çağrı yapamadan, Parti Meclisi'ni de pazar günü toplama kararı aldı.

Gündemde Merkez Yönetim Kurulu kararıyla görevden alınan il ve ilçe başkanlarının itirazları olacak. İl ve ilçe örgütlerinin yönetim kurulu üye sayılarının artırılmasına ilişkin talepler de karara bağlanacak.

Muhaliflerin toplantılarına katılan Tekin Bingöl, Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel ve Muharrem Erkek Parti Meclisinde yer alıyor. Toplantıda bu isimlerin istifaları da istenebilir.