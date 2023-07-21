MHP'nin Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti çalışmalarını tamamladı

Özdemir yaptığı açıklamada, heyetin, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin etkilediği illerde hayatlarını sürdürmeye çabalayan vatandaşların istek ve ihtiyaçlarını yakından tespit etmek, devlet kurumlarının çalışmalarını yerinde takip etmek amacıyla Bahçeli'nin talimatıyla oluşturulduğunu anımsattı.

İsmail Özdemir, şunları kaydetti:

"Partimiz bünyesinde oluşturulan heyet çalışmalarını tamamlamıştır. Heyetimiz, depremin etkilediği tüm illerimize yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarımızla bir araya gelmiş, dert ve acılarını paylaşmış, devam eden sorun ve ihtiyaçlarını yerinde belirlemiş, kamu kuruluşlarımızca sürdürülen çalışmaları bizzat gözlemlemiş, istişarelerde bulunmuştur. MHP milletvekillerinden oluşan heyet, müteakiben oluşturdukları tespitlerini raporlaştırarak, Genel Başkanımıza bugün arz etmiştir."