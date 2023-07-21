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Yeni sıcak hava dalgası geliyor: O güne dikkat!

Türkiye iki haftadır sıcak hava dalgasının etkisi altında. Kavurucu sıcaklar bu hafta sonu bir kez daha etkisini gösterecek. Bu sıcak hava dalgasının ardından yeni bir sıcak hava dalgası daha Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden iklim bilimci Prof. Dr. Barış Önol, önümüzdeki hafta Perşembe gününden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalınacağını açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Temmuz 2023 19:26, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2023 19:27
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Yeni sıcak hava dalgası geliyor: O güne dikkat!

Küresel bir okyanus- atmosfer olayı olan ve Pasifik Okyanusu'nda, okyanus suyunun sıcaklıklarındaki değişkenlikler üzerine birbirinin zıttı karmaşık hava modellerinin oluştuğu ve tüm dünyayı farklı şekilde olumsuz etkileyen "El Nino" nedenli aşırı sıcaklık artışları devam ediyor.

BİR SICAK HAVA DALGASI BİTMEDEN DİĞERİ YOLA ÇIKTI

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden iklim bilimci Prof. Dr. Barış Önol, bu hafta sonu yaşanacak sıcak hava dalgasından sonra gelecek hafta da Perşembe günü başlayacak başka bir dalga ile karşı karşıya kalınacağını söyledi.

"UYUM SAĞLAYAMACAĞIMIZ BİR GELECEĞE İLERLİYORUZ"

Prof. Dr. Önol, Sahra Çölü'nden Arap Yarımadası'na kadar sıcaklıkların 50 dereceye yaklaştığını, atmosferik sirkülasyonun bu sıcakları bölgeye taşıdığını kaydetti. Önol, "Denizler rekor denilebilecek kadar sıcak. Hiç uyum sağlayamayacağımız bir geleceğe doğru ilerliyoruz." diye uyardı.

AVRUPA EN SICAK GÜNLERİNİ YAŞIYOR

Diğer yandan Avrupa Komisyonu Copernicus İklim Değişikliği Servisi de birçok uyarıda bulunuyor.

Avrupa'nın 2023 yazının şimdiye kadarki en yüksek sıcaklıklarını yaşadığı belirtilen uyarıların yanı sıra, Avrupa Yaz Sıcaklık Anomalileri üzerine hazırlanan bir makalede, Avrupa'nın mevcut hava durumu üzerindeki bir diğer olası etkinin, temmuz ayı başlarında Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından bildirilen Atlantik Okyanusu sıcak hava dalgası olduğu aktarıldı.

Deniz hava dalgalarının devam ettiği belirtilen makalede, ısı kubbesi bozulmadıkça, genel atmosferik sirkülasyonda büyük değişiklik olmadıkça Avrupa'nın bu yaz daha fazla aşırı sıcak dönemiyle karşı karşıya kalması olasılığı vurgulandı.

"ÇOK GÜÇLÜ SICAKLIK STRESİ" YAŞANIYOR

Isı stresi, sıcaklığı, nemi, rüzgar hızını ve diğer faktörleri hesaba katarak ortamın insan vücudu üzerindeki etkilerine de dikkat çekildi. 2023 yazından 15 Temmuz'a kadar olan verilerin, Güney Avrupa'nın büyük bölümünün şimdiden 10 güne kadar 'çok güçlü ısı stresi' yaşadığı ve güney Avrupa'nın bazı bölümlerinin 30 güne kadar 'çok güçlü sıcaklık stresi' yaşadığını gösterdiği belirtildi.

Avrupa genelinde, maksimum ısı stresinin 'güçlü' ve 'çok güçlü' kategorilerine girdiği yaz günlerinin sayısında artış eğilimi olduğu vurgulandı.

Güney Avrupa'da da "aşırı sıcak stresi" olan gün sayısında artış yaşandığı anlatılarak, "Uzun vadede, iklim ısındıkça, Avrupa'da 'çok güçlü ısı stresi' olan yaz günlerinin sayısı artıyor ve Güney Avrupa'da 'aşırı sıcak stresi' olan günlerin sayısı artıyor." denildi.

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