Bakan Fidan: Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara karşıyız

ODTÜ'de öğretim üyeliği için yurt dışı kriteri 2 yıla çıkıyor
ODTÜ'de öğretim üyeliği için yurt dışı kriteri 2 yıla çıkıyor
'Vize İşlem Ücreti' adı altında para toplayan suç örgütüne operasyon
'Vize İşlem Ücreti' adı altında para toplayan suç örgütüne operasyon
Yeni sıcak hava dalgası geliyor: O güne dikkat!
Yeni sıcak hava dalgası geliyor: O güne dikkat!
TDK'dan 'Türkiyeli' kelimesinin sözlüğe eklenmesine inceleme
TDK'dan 'Türkiyeli' kelimesinin sözlüğe eklenmesine inceleme
'Tayvan'a ihraç edilen yumurtalarda zararlı madde bulundu' iddiasına soruşturma
'Tayvan'a ihraç edilen yumurtalarda zararlı madde bulundu' iddiasına soruşturma
'Ekmek 12 TL olacak' iddiasına Fırıncılar Federasyonundan açıklama
'Ekmek 12 TL olacak' iddiasına Fırıncılar Federasyonundan açıklama
KPSS oturumlarına başvuru sayısı belli oldu
KPSS oturumlarına başvuru sayısı belli oldu
Erdoğan'dan emekli maaşlarına ilişkin açıklama
Erdoğan'dan emekli maaşlarına ilişkin açıklama
KYK borçları nedeniyle hesaplara bloke konulduğu iddia edildi
KYK borçları nedeniyle hesaplara bloke konulduğu iddia edildi
Anayasa Mahkemesi'nden doçentlik unvanına dair kritik karar
Anayasa Mahkemesi'nden doçentlik unvanına dair kritik karar
Erdoğan açıkladı: Konut fiyatlarını durdurmak için ceza geliyor
Erdoğan açıkladı: Konut fiyatlarını durdurmak için ceza geliyor
Araç alım satımında ek MTV'yi kim ödeyecek?
Araç alım satımında ek MTV'yi kim ödeyecek?
'Ziyaretlerin ekonomimiz üzerinde etkilerini en kısa zamanda göreceğiz'
'Ziyaretlerin ekonomimiz üzerinde etkilerini en kısa zamanda göreceğiz'
2 kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
2 kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bakanlık üniversite tercihi yapacak gençler için 'rehber' hazırladı
Bakanlık üniversite tercihi yapacak gençler için 'rehber' hazırladı
İkinci el araçta ilan kısıtlaması uygulaması meyvelerini veriyor
İkinci el araçta ilan kısıtlaması uygulaması meyvelerini veriyor
Memurun toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor
Memurun toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor
Hırsızlık yapan öğretim görevlisinin 10 yıla kadar hapsi isteniyor
Hırsızlık yapan öğretim görevlisinin 10 yıla kadar hapsi isteniyor
Erdoğan talimat verdi...Türk vatandaşlığına geçiş zorlaşacak
Erdoğan talimat verdi...Türk vatandaşlığına geçiş zorlaşacak
İmamoğlu İBB adayı gösterilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan net cevap
İmamoğlu İBB adayı gösterilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan net cevap
Temsilci belirlemeyen Twitter'a 3 ay süre verildi....Bant genişliği daraltılacak
Temsilci belirlemeyen Twitter'a 3 ay süre verildi....Bant genişliği daraltılacak
Twitter'a reklam verilmesi yasaklandı
Twitter'a reklam verilmesi yasaklandı
FETÖ'nün 'İstanbul bölge imamı' M.G. yakalandı
FETÖ'nün 'İstanbul bölge imamı' M.G. yakalandı
'Ada'daki gerçeklere sırtınızı dönmeyin, KKTC'yi bir an önce tanıyın!'
'Ada'daki gerçeklere sırtınızı dönmeyin, KKTC'yi bir an önce tanıyın!'
2023-YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
2023-YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
Kredi kartı ve ticari kredi faizleri arttırıldı
Kredi kartı ve ticari kredi faizleri arttırıldı
2023 YKS'ye ilişkin sayısal veriler yayımlandı
2023 YKS'ye ilişkin sayısal veriler yayımlandı
Kiraları düşürmek için yeni proje
Kiraları düşürmek için yeni proje
Kur Korumalı Mevduat'a zorunlu karşılık getirilmesi planlanıyor
Kur Korumalı Mevduat'a zorunlu karşılık getirilmesi planlanıyor
Bayilerde olmayan araçlar bazı noktalara stoklanmış durumda
Bayilerde olmayan araçlar bazı noktalara stoklanmış durumda
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Fidan: Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara karşıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye olarak Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara ve dış müdahalelere karşıyız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2023 19:51, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2023 22:33
Yazdır
Bakan Fidan: Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara karşıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Mevkidaşıyla görüşmesinde bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldıklarını kaydeden Fidan, "Türkiye olarak Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara ve dış müdahalelere karşıyız." ifadesini kullandı.

Fidan, Venezuela'da hükümet ile muhalefet arasında gerçekleşen diyalog sürecine destek verdiklerini belirterek, bu konuda her zaman yapıcı rol oynamaya hazır olduklarını vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin Tahıl Anlaşması sürecini hayata geçirebilme hususunda ciddi arayışlarının, Ukrayna tarafının da alternatif getirme çabalarının olduğunu vurgulayan Fidan, "Biz Türkiye olarak açıkçası Rusya Federasyonu'nun tekrar masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun dışındaki çözümlerin zorlama ve güvenliği de tehlikeye atacak çözümler olma ihtimali fevkalade yüksek." diye konuştu.

Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptıkları görüşmede kendisiyle hemfikir kaldıklarını, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptıkları görüşmede de Rusya tarafının neden bu anlaşmadan çekildiğini ve anlaşmayı uzatmadığına dair bir takım detaylı sebepler aldıklarını ve bunların üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Bunları BM ile de görüştüklerini anlatan Fidan, "Rusya'nın tekrar masaya gelmesi ve taleplerinin karşılanması ve bütün tarafların bundan kazanan olarak çıkması için buna çalışıyoruz. Umarım en kısa zamanda bu kriz çözülür." şeklinde konuştu.

Bakan Fidan, ayrıca Kur'an-ı Kerim'e yönelik artan saldırılara karşı dün Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırının ardından Irak, Suudi Arabistan, Mısırlı mevkidaşları ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştüklerini ve İslam İşbirliği Teşkilatını (İİT) acilen toplama konusunda görüş birliğine vardıklarını söyledi.

Şimdi asıl gündemlerinin topluca somut ne tür adımlar atılabilecekleri olduğunu kaydeden Fidan, "Çünkü İslam dünyası bu konuya organize bir tepki koymadığı sürece Batılı ülkelerde bir farkındalık oluşmayacağını düşünüyoruz." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber