Bir ilde daha ekmek 7.50 TL oldu

Balıkesir Fırıncılar Odası, 5 TL olan 210 gram ekmek fiyatının 1 Ağustos'tan itibaren 7.50 TL olacağını duyurdu. Öte yandan yeni fiyat tarifesinin Körfez ilçeleri; Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit ve Havran'da bugünden itibaren 210 gram ekmeğin 7.50 TL'den satılacağı öğrenildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Birol Şahin, Fırıntaş'ın satış noktalarında 300 gram ekmeğin 5 TL'den satıldığını hatırlatarak, "Fırıntaş'ımızın halk ekmek fiyatlarını zamlandırıp, zamlandırmayacağına şu an Japonya'da bir dizi temaslarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz, ülkemize dönüş yaptığında karar verilecek. Ama şahsi kanaatim, ekmeğimizin gramajı yine 300 gram olarak kalacaktır. Ancak fiyatı yükselebilir." diye konuştu.