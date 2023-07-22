22 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları
22 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'na, Kadın Kooperatifleri Buluşması'na ve Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'ne katılacak.
(Ordu/10.30/13.00/16.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Şükriye Yakıcı ve Fatma Çetiner Aile Sağlığı Merkezi ile Kapalı Pazar Yeri'nin açılış törenine iştirak edecek.
(Kayseri/18.00)
2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'ndeki "Deprem Bölgeleri Gönülden Gönüle Kardeşlik Köprüsü Hayır Çarşısı" açılış programına katılacak.
(İstanbul/14.00)
SPOR
1- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 12. ayağı Macaristan Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.
(Pest/17.00)
2- Fransa Bisiklet Turu'na Belfort-Le Markstein Fellering arasındaki 20. etap yarışıyla devam edilecek.