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HSK'ya ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

HSK'ya ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Temmuz 2023 06:02, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2023 06:06
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HSK'ya ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 17.07.2023 tarihli ve 1554 sayılı atama kararı aşağıda gösterilmiştir.

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