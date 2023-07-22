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Stokçuların zam oyunu: Siparişi sebepsiz iptal edene ceza

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına ilişkin denetimlerini sıklaştırırken, bu kez bakanlığın radarına e-ticaret platformlarındaki bazı kötü niyetli satıcılar takıldı. Vatandaştan aldıkları ürün siparişini daha sonra fiyatının artacağı gerekçesiyle iptal ederek, yeniden satışa çıkaran art niyetli satıcıları uyaran Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Bu tür girişimlerde bulunan satıcıların ceza yiyeceklerini bilmesi gerekir" dedi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 22 Temmuz 2023 07:45, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2023 08:01
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Stokçuların zam oyunu: Siparişi sebepsiz iptal edene ceza

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına ilişkin denetimlerini sıklaştırırken, bu kez bakanlığın radarına e-ticaret platformlarındaki bazı kötü niyetli satıcılar takıldı. Vatandaştan aldıkları ürün siparişini daha sonra fiyatının artacağı gerekçesiyle iptal ederek, yeniden satışa çıkaran art niyetli satıcıları uyaran Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Bu tür girişimlerde bulunan satıcıların ceza yiyeceklerini bilmesi gerekir" dedi.

Çevikoğlu, e-ticarette yeni bir stokçuluk türünün ortaya çıktığını belirterek, "Önce stokta bulunan ürünlerini vatandaşa satarak, ödemesini garanti altına alıyorlar. Ancak bu satıcılar ürünü sattıktan sonra müşterisine söz konusu ürün için 'stokumuzda yok' diyerek, tüketiciyi oyalıyorlar.

Eğer o sürede ürün fiyatı artarsa satışı iptal ederek para iadesini sağlayıp ürünü yeniden yüksek fiyattan satışa koyuyorlar. Denetimleri sıklaştırdık. Bu tür girişimlerde bulunan satıcıların ceza yiyeceklerini bilmesi gerekir. Bu şekilde stokçuluk yapanları tespit ederek fırsatçılara izin vermiyoruz" diye konuştu.

6 FİRMAYA 9.3 MİLYON TL PARA CEZASI

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz ay konuya ilişkin yaptığı denetimlerde siparişlerin satıcılar tarafından herhangi bir açıklama yapılmaksızın veya sipariş edilen malın stokta bulunmadığı/temin edilemediği gerekçesiyle iptal edildiğine ilişkin şikayetleri değerlendirmişti. Bu kapsamda 2023 yılının ilk beş ayında 6 firmaya toplam 9 milyon 252 bin 704 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 6 firma için de inceleme ve denetim başlatıldı.

ETKİLİ MÜCADELE EDECEĞİZ

Tüketıcileri mağdur eden ve fiyatların manipüle edilmesine aracılık eden firma ve işletmecilerle mücadeleyi sürdüreceklerini de dile getiren Çevikoğlu, yeni e-ticaret yasasıyla denetimin daha sağlıklı yapılabileceğine işaret etti.

Çevikoğlu, şunları söyledi: "bazı kesimlerce yasanın iptali için anayasa mahkemesi'ne başvuru yapılmıştı. anayasa mahkemesi, bu talepleri reddetti ve yasanın yürürlüğü devam etti. bu düzenleme sayesinde stokçularla mücadelemize çok daha etkili şekilde devam edebileceğiz."

BARIŞ ŞİMŞEK

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