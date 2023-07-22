FETÖ'nün hırsızlık yemini: Çaldıkları soruları 'dua' diye kodlamışlar

FETÖ'nün Emniyet Teşkilatı Mahrem Yapılanması'nın başındaki isimlerin sekreteryasında görev alan "Garson" kod adlı gizli tanık, 2017'de bir cep telefonu ve 2 SD kart verip itirafçı oldu. SD kartların yüzde 30'luk bölümü açılıp emniyet yapılanmasının bir bölümü çözülürken, kartların yüzde 70 kısmı ise özel programlarla şifrelendiği için açılamadı. SD kartların tamamı MİT tarafından 6 yılda çözülmesiyle örgütün Emniyet yapılanmasındaki bütün isimleri deşifre oldu. 16 yılda Emniyette görev alan 320 bin polisin fişlenerek örgüt üyesi olup olmadıklarına göre derecelendirildiği, 55 bin dosyalık dev materyalde, örgüt üyesi rütbeli polislerle evlendirilmeleri planlanan 6 bin kadının fotoğraflarının bulunduğu izdivaç albümünün yanı sıra komiser yardımcılığı sınavlarının da nasıl çaldığıyla ilgili bütün detaylar çıktı.

SORULARI "DUA" DİYE KODLAMIŞLAR



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na bağlı Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü içerisindeki şifreli özel çalışma ofisinde çalışan özel birim didik didik ettiği verilerde, örgütün komiser yardımcılığı sınav sorularını nasıl örgüt üyelerine dağıtması gerektiği ile ilgili talimat belgelerine ulaşıldı. Örgütün Emniyet mahrem yapılanmasının komiser yardımcılığı sınavları öncesinde "Dua" olarak kodladığı sınav sorularını, FETÖ üyelerine verdiği, soruları verdiği isimlerin de "Dua listesi" adı altında tek tek fişlediği ortaya çıktı.

SORU HIRSIZILIĞINA "HEDİYE" KILIFI



FETÖ'nün sınav sorularını verdiği örgüt üyelerini "Dua listesi" adı altında kayıt altına aldığı belirlenirken, soruları veren mahrem yapıdaki sivil imam ile soruyu alan polislere ettirilen hazır yemin metni de SD kart içerisinde bulundu. Sınav soru hırsızlığına karışan polis ve mahrem imamların yemin metninde soruları alırken ettiği yemine "bugün aldığım hediyeyi" diye başladığı, örgütün soru hırsızlığına hediye kılıfı uydurduğu görüldü. Sınav sorularını alan polislerin okuduğu o metinde SD kart içerisinde bulundu. Polisler "ben ..................... bugün aldığım bu hediyeyi; annem, babam, kardeşim, akrabalarım, en yakın arkadaşlarım, hizmetteki abilerim, ablalarım ve hiç kimse ile konuşmayacağıma, ima dahi etmeyeceğime yazılı, görsel, telefon, mail ve diğer iletişim araçları ile kimse ile paylaşmayacağıma, olumsuz bir durumda bana söylenen şekilde davranacağıma ve sadece hediyeyi aldığım kişiye bildireceğime kuranı kerim başta olmak üzere mukaddes bildiğim bütün değerler üzerine, annem babam ve en yakınlarımın başı üzerine "vallahi billahi tallahi" yemin ederim" metnini okuyup yemin etti.

SORULARIN NASIL TAŞINMASI GEREKTİĞİ BİLE ANLATILDI



Örgütün 2013'teki Komiser yardımcılığı sınav sorularıyla ilgili "04/03/2013 Tarihli Kurs Hazırlık" isimli belgenin içerisinde sorular verilirken dikkat edilecek kurallar da yer aldı.

O kurallar şöyle sıralandı :

*Örgüt üyesi karı-koca olan polis memurlarının hiçbirine soru verilmeyecek

*Emniyet teşkilatı içerisindeki örgüt üyeleri soruları ezberlemek için yıllık izne çıkmayacak. Akşamları çalışacak.

*Önceki yıl dua edilip(soru verilen), bu yıl da duaya devam edilmesi (soru verilmesi) gerekenlerin listesi yapılacak.

*Dua (sorular) İl Müdürü abiye bizzat verilecek.

*Dua (sorular) İl Müdürü mahrem abi tarafından bizzat okutulacak. Sayı çok olduğu illerde Zümre Başkanları soruları verecek.

*Örgüt içerisindeki mahrem yapıda soru verildiğini bilmeyenlere bu konuda konuşulmayacak. İma bile edilmeyecek.

*Polislere vekil mahrem abilik yapan kişilere sorulardan bahsedilmeyecek.

*Dua okutulacak ve okutacak her arkadaşa mutlaka yemin ettirilecek. Bu yemin sırasında duayı kabul etmem diyen olursa hemen merkeze bildirilecek.

*Soruların yer aldığı flaş bellekler uygun olacak. İçerisinde TrueCrypt şifreleme ve gizleme programı bulunacak.

*Soruların açılacağı bilgisayarlarda gerekli sistem mutlaka bulunacak. DEEP FREEZE, TrueCrypt, R-WİPE gibi örgüt tarafından kullanılan silme, gizleme ve saklama programları olacak.

*Soruların taşındığı flaş bellek imha edilecek.

*Sorular verilirken arkadaşların not tutmasına izin verilmeyecek

*Sorularla ilgili metinlerle ilgili internetten bilgi araştırmasına izin verilemeyecek

*Sınav sonunda öğrenci arkadaşlar soranlara soruların zor olduğunda sınavlarının çok da iyi geçmediğinden bahsetsin. 70-75 arası bir şey bekliyorum demeli. Gerçek puanlarından daha azını söylemeli.

*Sınava öğrenci abilerimiz ayrı ayrı gitmeli. Beraberlik havası oluşturulmamalı. Mümkünse iş yerlerindeki diğer arkadaşlarla gitmeli.

Halit TURAN