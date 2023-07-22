Taksi kaosu korsana yaradı: Alenen eleman arıyorlar

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; taksi terörü canandın bezdirince korsan taksi durakları adeta para basmaya başladı. Vergisiz ve kaçak yolla taşımacılık yapan bu duraklara vatandaşlar ciddi ilgi gösteriyor.

Yaşanan bu talep bu durakların hızla büyümesine neden oluyor. Öyle ki korsan taksi durakları çalıştıracak eleman dahi bulamıyor. Eleman ilanına çıkan korsan duraklar "kendi aracıyla talışacak" kişilere günde 1.000 TL ile 1.500 TL kazanma garantisi ile iş teklif ediyor.

Telefonla müşteri gibi aradığımız İstanbul Beylikdüzün'ndeki bir korsan taksi durağı, müşterilere yetişemediklerini ifade etti. Durağı yöneten kişi son durumla ilgili şu bilgiyi verdi: İstanbul'un nüfusu çok kalabalık, bu nedenle taksi ihtiyacı da kolay kolay bitmez.