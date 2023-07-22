Bendevi Palandöken: Turizmde her şey dahil sistemden vazgeçilmeli

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de turizmi sadece yaz aylarına değil, döviz getirisi daha fazla olan sağlık, kültür ve gastronomi gibi diğer alanlara da yaymak gerektiğini belirtti.

Yabancı turistlerin dolar bazında kişi başı ortalama harcamalarında azalma olduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Her ne kadar turist sayısı artsa da 2021 yılında bin 28 dolar harcama yapan bir turist, geçtiğimiz yıl 901 dolar harcama yaptı. Kişi başı harcamalardaki bu düşüşün en önemli sebebi, turistlerin otel gibi sabit bir noktaya bağlı kalması ve yeterince gezmemesidir. Burada turizm acentelerine büyük görev düşüyor. Turizmi tek bir alana indirgeyen ve turistleri otelden çıkarmayan her şey dahil sistemden vazgeçmeliyiz. Böylelikle esnaf ve sanatkarlarımızın turizm gelirinden elde ettiği payı artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmalıyız."

Her şey dahil sistemin, gastronomi turizminin gelişimi açısından büyük bir engel olduğunu belirten Palandöken, "Artık turistler seyahat ettikleri ülkelerin yalnızca tarihi ve doğal güzelliklerini değil, damak tadını da deneyimlemek istiyor. Türk mutfağında her yörenin ayrı bir lezzeti var. Karadeniz'e giden turist ile Güneydoğu'ya giden turist birbirinden çok farklı lezzetleri tadabilme şansına sahip. Bu çeşitliliği çok iyi kullanarak turizme yeni bir ivme kazandırabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, ülkeye geçen yıl 876 bin 521 kişinin sağlık turizmi için geldiğini, bu ziyaretlerden 1 milyar 600 milyon dolar döviz getirisi elde edildiğini belirtti.

Türkiye'ye saç ekimi, katarakt ameliyatı, diş operasyonları, romatizma tedavileri, hacamat ve sülük tedavileri gibi her türlü operasyon için gelen turistlerin, diğerlerine göre en az iki katı daha fazla döviz bıraktığını vurgulayan Palandöken, "Kaplıcalarımız, şifalı sularımız, yaylalarımız, dağ havası, ormanlık alanlar gibi doğal varlıklarımız, sağlık turizmiyle daha çok değerlendirilmeli." ifadesini kullandı.