Bendevi Palandöken: Turizmde her şey dahil sistemden vazgeçilmeli

Başkandan tepki çeken paylaşım: İşçiler çalışıyor, başkan elleri cebinde
Başkandan tepki çeken paylaşım: İşçiler çalışıyor, başkan elleri cebinde
Türk üniversiteleri, en çok tıp ve mühendislik alanlarıyla 'dünya ligine' girdi
Türk üniversiteleri, en çok tıp ve mühendislik alanlarıyla 'dünya ligine' girdi
İlk yerli ve milli hızlı trende sona doğru
İlk yerli ve milli hızlı trende sona doğru
Kamuda uygulanacak kanuni faiz oranları belirlendi
Kamuda uygulanacak kanuni faiz oranları belirlendi
Benzine 2 TL zam geliyor
Benzine 2 TL zam geliyor
Terör örgütü PKK'nın orman yangınları sorumlusu etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK'nın orman yangınları sorumlusu etkisiz hale getirildi
56 yıllık dev gıda firması satışa çıkıyor
56 yıllık dev gıda firması satışa çıkıyor
Bedava olsa İstanbul'a 2.90 liraya ulaşıyor
Bedava olsa İstanbul'a 2.90 liraya ulaşıyor
Taksi kaosu korsana yaradı: Alenen eleman arıyorlar
Taksi kaosu korsana yaradı: Alenen eleman arıyorlar
Stokçuların zam oyunu: Siparişi sebepsiz iptal edene ceza
Stokçuların zam oyunu: Siparişi sebepsiz iptal edene ceza
Uzmanlardan 'tercih' uyarısı: Sınav kadar önemli
Uzmanlardan 'tercih' uyarısı: Sınav kadar önemli
Resmi Gazete'de yayımlandı: Mısır'a atanan büyükelçi belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Mısır'a atanan büyükelçi belli oldu
Erdoğan açıkladı: Boş tutulan eve vergi yolda
Erdoğan açıkladı: Boş tutulan eve vergi yolda
ODTÜ'de öğretim üyeliği için yurt dışı kriteri 2 yıla çıkıyor
ODTÜ'de öğretim üyeliği için yurt dışı kriteri 2 yıla çıkıyor
'Vize İşlem Ücreti' adı altında para toplayan suç örgütüne operasyon
'Vize İşlem Ücreti' adı altında para toplayan suç örgütüne operasyon
Yeni sıcak hava dalgası geliyor: O güne dikkat!
Yeni sıcak hava dalgası geliyor: O güne dikkat!
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
TDK'dan 'Türkiyeli' kelimesinin sözlüğe eklenmesine inceleme
TDK'dan 'Türkiyeli' kelimesinin sözlüğe eklenmesine inceleme
'Tayvan'a ihraç edilen yumurtalarda zararlı madde bulundu' iddiasına soruşturma
'Tayvan'a ihraç edilen yumurtalarda zararlı madde bulundu' iddiasına soruşturma
'Ekmek 12 TL olacak' iddiasına Fırıncılar Federasyonundan açıklama
'Ekmek 12 TL olacak' iddiasına Fırıncılar Federasyonundan açıklama
KPSS oturumlarına başvuru sayısı belli oldu
KPSS oturumlarına başvuru sayısı belli oldu
Erdoğan'dan emekli maaşlarına ilişkin açıklama
Erdoğan'dan emekli maaşlarına ilişkin açıklama
KYK borçları nedeniyle hesaplara bloke konulduğu iddia edildi
KYK borçları nedeniyle hesaplara bloke konulduğu iddia edildi
Anayasa Mahkemesi'nden doçentlik unvanına dair kritik karar
Anayasa Mahkemesi'nden doçentlik unvanına dair kritik karar
Araç alım satımında ek MTV'yi kim ödeyecek?
Araç alım satımında ek MTV'yi kim ödeyecek?
'Ziyaretlerin ekonomimiz üzerinde etkilerini en kısa zamanda göreceğiz'
'Ziyaretlerin ekonomimiz üzerinde etkilerini en kısa zamanda göreceğiz'
2 kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
2 kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bakanlık üniversite tercihi yapacak gençler için 'rehber' hazırladı
Bakanlık üniversite tercihi yapacak gençler için 'rehber' hazırladı
İkinci el araçta ilan kısıtlaması uygulaması meyvelerini veriyor
İkinci el araçta ilan kısıtlaması uygulaması meyvelerini veriyor
Memurun toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor
Memurun toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Bendevi Palandöken: Turizmde her şey dahil sistemden vazgeçilmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'de turizm gelirini artırmak için "her şey dahil" sistemden vazgeçilmesi gerektiğini savunarak, "Turizmi tek bir alana indirgeyen ve turistleri otelden çıkarmayan her şey dahil sistemden vazgeçmeliyiz. Böylelikle esnaf ve sanatkarlarımızın turizm gelirinden elde ettiği payı artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmalıyız." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2023 10:36, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2023 11:58
Yazdır
Bendevi Palandöken: Turizmde her şey dahil sistemden vazgeçilmeli

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de turizmi sadece yaz aylarına değil, döviz getirisi daha fazla olan sağlık, kültür ve gastronomi gibi diğer alanlara da yaymak gerektiğini belirtti.

Yabancı turistlerin dolar bazında kişi başı ortalama harcamalarında azalma olduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Her ne kadar turist sayısı artsa da 2021 yılında bin 28 dolar harcama yapan bir turist, geçtiğimiz yıl 901 dolar harcama yaptı. Kişi başı harcamalardaki bu düşüşün en önemli sebebi, turistlerin otel gibi sabit bir noktaya bağlı kalması ve yeterince gezmemesidir. Burada turizm acentelerine büyük görev düşüyor. Turizmi tek bir alana indirgeyen ve turistleri otelden çıkarmayan her şey dahil sistemden vazgeçmeliyiz. Böylelikle esnaf ve sanatkarlarımızın turizm gelirinden elde ettiği payı artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmalıyız."

Her şey dahil sistemin, gastronomi turizminin gelişimi açısından büyük bir engel olduğunu belirten Palandöken, "Artık turistler seyahat ettikleri ülkelerin yalnızca tarihi ve doğal güzelliklerini değil, damak tadını da deneyimlemek istiyor. Türk mutfağında her yörenin ayrı bir lezzeti var. Karadeniz'e giden turist ile Güneydoğu'ya giden turist birbirinden çok farklı lezzetleri tadabilme şansına sahip. Bu çeşitliliği çok iyi kullanarak turizme yeni bir ivme kazandırabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, ülkeye geçen yıl 876 bin 521 kişinin sağlık turizmi için geldiğini, bu ziyaretlerden 1 milyar 600 milyon dolar döviz getirisi elde edildiğini belirtti.

Türkiye'ye saç ekimi, katarakt ameliyatı, diş operasyonları, romatizma tedavileri, hacamat ve sülük tedavileri gibi her türlü operasyon için gelen turistlerin, diğerlerine göre en az iki katı daha fazla döviz bıraktığını vurgulayan Palandöken, "Kaplıcalarımız, şifalı sularımız, yaylalarımız, dağ havası, ormanlık alanlar gibi doğal varlıklarımız, sağlık turizmiyle daha çok değerlendirilmeli." ifadesini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber