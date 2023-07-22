Benzine 2 TL zam geliyor
Benzine pazartesi gecesi bir zam daha geliyor. Vergi ve kur artışları akaryakıtta tarihi zamları da beraberinde getirdi. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 24 Temmuz Pazartesi gününü Salı'ya bağlayan gece benzine 2 TL zam gelecek.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 22 Temmuz 2023 10:50, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2023 10:57
Akaryakıtta seçim sonrası başlayan zam yağmuru devam ediyor. Dolar kuru ve uluslararası ürün fiyatındaki artışın etkisiyle benzine bir zam daha geliyor.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 24 Temmuz Pazartesi gününü Salı'ya bağlayan gece benzine 2 TL zam gelecek.
Motorinde ise pazartesi gecesi zam beklenmiyor.
YENİ FİYATLAR NE OLACAK?
Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 36,05 TL'ye, Ankara'da 36,53 TL'ye, İzmir'de 36,64 TL'ye yükselecek.
Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 33,87 TL, Ankara'da 34,35 TL, İzmir'de 34,53 TL seviyesinde bulunuyor.
Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.