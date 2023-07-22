Benzine 2 TL zam geliyor

Akaryakıtta seçim sonrası başlayan zam yağmuru devam ediyor. Dolar kuru ve uluslararası ürün fiyatındaki artışın etkisiyle benzine bir zam daha geliyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 24 Temmuz Pazartesi gününü Salı'ya bağlayan gece benzine 2 TL zam gelecek.

Motorinde ise pazartesi gecesi zam beklenmiyor.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 36,05 TL'ye, Ankara'da 36,53 TL'ye, İzmir'de 36,64 TL'ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 33,87 TL, Ankara'da 34,35 TL, İzmir'de 34,53 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.