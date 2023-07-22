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Ünlüler depremzedelere destek için afet bölgesinde

İletişim Başkanlığı koordinesinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen şarkıcı Züleyha Ortak ve manken Deniz Akkaya, konteyner kentte kalan depremzedelerle buluştu, moral verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2023 12:06, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2023 12:06
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Ünlüler depremzedelere destek için afet bölgesinde

Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Mahallesi'nde depremde yakınlarını ve evlerini kaybeden depremzedelerle bir araya gelen Ortak, Akkaya ile Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur, sosyal medyadan kendilerine ulaşan bazı öğrencilere tablet ve bilgisayar gibi çeşitli hediyeler verdi, konteynerleri gezerek afetzedelerle görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı ve TRT müzik programcısı Züleyha Ortak, AA muhabirine, İletişim Başkanlığı koordinesinde depremin 3. gününden bu yana bölgede olduklarını söyledi.

Bir kez daha depremzedelere dağıtılmak üzere kendilerine verilen emanetleri asıl sahiplerine teslim etmenin sevincini yaşadıklarını belirten Ortak, "Biz bölgeye fırsat buldukça, Allah izin verdikçe gelmeye devam edeceğiz. Bu noktada da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına sonsuz teşekkürler. Onlar olmasalardı bizler bu kadar gayreti tek başımıza gösteremezdik." diye konuştu.

Depremin hemen ardından aralarında milli atlet Merve Aydın, modacı Beste Korkmaz, şarkıcılar Mahmut Tuncer ve Yılmaz Morgül ile manken Deniz Akkaya gibi isimlerin bulunduğu ünlülerle afetzedelere moral vermek için bölgeye geldiklerini aktaran Ortak, şunları kaydetti:

"İlk zamanlar şartlar çok zorluydu. Vatandaşlarımız çadırdaydı. Havanın soğuk olması, acı kayıpların olması zorluyordu. 40. günden sonra şartlar elbette çok daha iyileşti. Konteyner kentlere geçişlerde de vatandaşlarımız nefes aldı ama hala acılar taze. Aslında yine burada bir dayanışma var. Deprem bölgesinde halk farklı bölgelerdeki insanlardan çok daha sağduyulu. İlk günlerde söylediğim gibi, evladını, annesini, babasını, toprak altında, bina altında, enkaz altında bırakanlar sosyal medyada, klavye şövalyelerinden daha mertler ve daha sağduyululardı. Dolayısıyla şimdi yapılacak tek şey onların acılarını bir nebze olsun hafifletebilmek, bizler bölgeye gidip gelmeye devam edeceğiz."

- Ünlülere bölgeyi ziyaret etmeleri çağrısı

Ortak, bölgede acıların halen taze olduğuna işaret ederek, ünlü isimlerin afetzedeleri ziyaret etmeleri çağrısında bulundu.

Deprem bölgesinde olamadığı zaman kendisini mutsuz hissettiğini anlatan Ortak, şöyle konuştu:

"Çok bir şey kaybetmeyecekler bölgeye gelip bir gün vakit geçirdiklerinde iki sohbet ettiklerinde emin olun huzurla dönecekler evlerine. Ben buraya geldiğim zaman huzurla dönüyorum. Hatta buraya bir süre gelmediğim zaman kendimi çok da mutsuz hissediyorum. Çıksınlar ve gelsinler. Bir kez olsun onlara dokunabilsinler. İsterdim ki bu halkın baş tacı ettiği, onore ettiği ve konserlerde buluştuğu insanlar, sanatçılar birer kez de olsa deprem bölgelerinde, farklı alanlarda vatandaşlarla buluşabilseydi. Ancak olmadı. Ama geç değil. Neden olmasın? Ağustos'ta gelebilirler. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması yapabilirler. Eylül'de okul açıldığında çocukları ziyarete gelebilirler. Ekim ayında 29 Ekim kutlamasına gelebilirler. Gelmek isterlerse her türlü gelebilirler."

- "İnsanlara dokunmak lazım"

Manken Deniz Akkaya da yardımlaşma ve dayanışma duyguları yüksek bir toplumun ferdi olduklarını, son iki ziyarete kızı Ayşe ile katıldığını belirtti.

Akkaya, insanların artık birçok olayı sosyal medya ve televizyonlardan gördükleri üzerinden yorumladığına işaret ederek, "Biraz dokunmadan da bazı hisleri yaşamak imkansızlaştı. Şimdi yaz da geldi. Bodrum'a her hafta sonu gidecekken bir kere de buraya gelinebilir diye düşünüyorum. Bunu yaşamak lazım. Neden yaşamak lazım? Empati duygusunu kurabilmek için buradaki insanlara dokunmak lazım. Bunun eksik olduğunu düşünüyorum büyük şehirlerde. Siyasi bir konu değil bu bir afet, doğal afet bence gelmeyenler kaybediyor öyle düşünüyorum." diye konuştu.

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