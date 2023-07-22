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Başkandan tepki çeken paylaşım: İşçiler çalışıyor, başkan elleri cebinde

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in teleferik inşaatında çalışan işçilerin başında durarak elleri cebinde bir şekilde 'Gece gündüz çalışıyoruz' başlığı ile paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepkilere neden olurken, haber olarak bir çok internet sitesinde yayınlanan fotoğrafa sosyal medya kullanıcılarının yaptığı yorumlar ise hem güldürdü hem de düşündürdü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2023 12:45, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2023 12:47
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Başkandan tepki çeken paylaşım: İşçiler çalışıyor, başkan elleri cebinde

Başkan Zeybek, bitirilme tarihinde inşaatına ancak başlanan Afyonkarahisar Belediyesi teleferik inşaatı alanına giderek incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrası 32 dereceyi bulunan sıcaklığın altında çalışan işçilerin başında ellerinde cebinde bir şekilde fotoğraf çektirerek "Vizyon projelerimiz arasında yer alan teleferik inşaatında çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Şehrimize yeni yatırımlar ve projeler kazandırmak için ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Söz Uçar Eser Kalır" ifadeleri ile paylaştı.

Paylaşım resmi sosyal medya hesabında yoruma kapatıldı

Fotoğraf, haber olarak birçok yerel internet sitesinde yayına girdikten sonra sosyal medya kullanıcıları tarafından adeta bombardımana tutuldu. Kullanıcıların yaptıkları 'Çalıştığından kan ter içinde kalmışsın ve önce sineklere çalışın başkan her yer sinek' gibi yorumlar ise hem güldürdü, hem de düşündürdü.

Başkan Zeybek'in fotoğrafı, bir süre sonra Afyonkarahisar Belediyesi'nin sosyal medya platformlarında yoruma kapatıldı. Diğer paylaşımların yoruma açık olmasına karşılık bu fotoğrafın gelen tepkiler üzerine yoruma kapatılması dikkat çekti.

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