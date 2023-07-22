AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu istifa etti

AK Parti Genel Merkezi ile yapmış oldukları istişare sonucunda görevinden af talep ettiğini ifade eden Engin Günceoğlu, "18 Aralık 2018'den bu yana, onur ve gururla yürütmüş olduğum AK Parti Bitlis İl Başkanlığı görevimden af talebim AK Parti Genel Merkezimizle yapmış olduğumuz istişareler sonuncunda uygun görülmüştür. Bu onurlu ve şerefli görevi bana yapma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a, kıymetli bakanlarımıza ve genel merkez teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. Yaklaşık 5 yıldır, Bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, il ve ilçe teşkilatımızla birlikte nasıl omuz omuza vererek, bu davanın neferi olarak hizmet ettiysek, göreve geldiğimizde söz verdiğimiz gibi bir başarı hikayesi yazdıysak, bundan sonra da aynı heyecanla partimizin çatısı altında ülkemiz ve güzel Bitlis'imiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Görev süresi boyunca kendisine destek veren herkese teşekkür eden Günceoğlu, "Görevim süresince bizden yardımlarını ve desteklerini esirgemeyen başta; Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a ve mesai arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yine her zaman yanımızda olan STK, oda ve sendika temsilcilerimize, muhtarlarımıza, basın mensuplarımıza ve Bitlisli hemşerilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerime şükranlarımı sunar, AK Parti Bitlis İl Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi ve bugünden sonra da AK Parti üyesi olarak partimizin ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olacağımı tüm kamuoyuna bildiririm" ifadelerini kullandı.