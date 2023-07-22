Sinop'ta iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Kazada yaralanan Özlem Koyuncu Akgül (45), Beren Akgül (9), Ahmetcan Akgül (75), Razan Koyuncu (71) ile Satılmış (45), Emre Yasin (8), Beyzanur (20), Nuriye (43) ve Yasemin Tüysüz (11), sağlık ekiplerince Boyabat ve Sinop'taki hastanelere kaldırıldı.

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