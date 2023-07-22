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FETÖ itirafçısı: Örgüt, operasyonlar sebebiyle para toplayamıyor

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan şüphelilerden biri daha itirafçı oldu. Zanlı ifadesinde, art arda gelen operasyonlar nedeniyle örgütün artık para toplayamaz hale geldiğini belirtti.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 22 Temmuz 2023 14:05, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2023 14:07
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FETÖ itirafçısı: Örgüt, operasyonlar sebebiyle para toplayamıyor

FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Operasyonlarda ele geçen veriler ve itirafçıların beyanları doğrultusunda FETÖ'nün yeniden yapılanma çabaları deşifre ediliyor.

Operasyonlar kapsamında iki ay önce yakalanan şüphelilerden biri daha itirafçı oldu. Zanlı, ifadesinde örgütün Doğu Anadolu Bölgesi yapılanmasına ilişkin bilgiler verdi. Yeniden yapılanma çerçevesinde özel gruplar kurulduğunu, ev toplantılarına devam edildiğini söyledi.

FETÖ'nün 5A grubu

"Kenan isimli şahıs bana '5A olarak adlandırılan grubu sana vereceğim' dedi. Ben 5A'yı kendisine sorduğumda 'Yavaş yavaş öğrenirsin, bu 5A'da bulunan şahıslar örgüt içinde neler yapması gerektiğini kendileri biliyorlar. Sen sadece ikametini aç; bu şahıslar gelsin, sohbetlerini yapsın' dedi. Bana ayrıca bur gruptaki şahıslarla irtibat kurabilmem için bir tane telefon ve hat verdi. İlk buluşmamızı benim ikametimde yaptık."

"Kalem tarayıcı kullanıyorduk"

FETÖ üyeleri, yeniden yapılandırma çerçevesinde yürüttükleri faaliyetleri de şifreli hafıza kartlarına depoluyordu.

"Evde bulunduğumuz esnada benim ikametime kalem tarayıcı ve bir dizüstü bilgisayar bıraktı. Biz bu kalem tarayıcı ile gelen belgeleri tarıyorduk. Sonrasında kalem tarayıcının içinde bulunan SD kartı çıkartarak bilgisayarda düzenleme ve arşivleme yapıyorduk. Bilgisayarda düzenlediklerimizi şifreli SD karta aktarıyorduk."

''Enes'' kod adlı şüphelinin verdiği ifadeye göre örgüt üyelerinden toplanan paralar ile harcama ve gider kalemleri de hafıza kartları yoluyla sözde yöneticilere iletiliyordu. Karttaki bilgiler, bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra terör örgütünün yöneticilerinin kontrolünde imha ediliyordu.

Örgüt para akışını yeniden sağlayamıyor

İtirafçı, FETÖ'nün sistematik şekilde yeniden para toplamaya çalıştığını belirtti. Ancak art arda gelen operasyonlar nedeniyle örgütün bir türlü para akışını yeniden sağlayamadığını itiraf etti.

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