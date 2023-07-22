Otomobilde ikinci el düzenlemesi 5 günde 15 bin ilan sildirdi

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bir düzenlemeyle ikinci el arabaların satış fiyatları üzerine getirilen kısıtlama ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan düzenlemeye göre, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlama yasaklandı. Bu karar, 15 Temmuz tarihinde yürürlüğe girdi.

Bakanlık açıklamasında, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce ilan platformları üzerinden yayımlanan ve düzenlemeye aykırı olduğu tespit edilen bireysel ve ticari toplam ilan sayısının 20 binin üzerinde olduğu belirtildi. Ancak, yapılan kamuoyu bilgilendirmeleri ve ilan platformları tarafından yapılan uyarılar sayesinde bu sayının düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 7 bin seviyelerine gerilediği görüldü. Son incelemede ise düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek ilan sayısının 5 binin altına düştüğü tespit edildi.

Bu düzenlemeye uymayan ilanları veren gerçek ve tüzel kişiler hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulandı. Cezaların muhataplarına tebliğ sürecinin başladığı ve devam ettiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, bireysel satışlarda bir yıl içinde en fazla üç araç satışına izin verildiği, bunun üzerindeki satışların ticari faaliyet kabul edildiği ifade edildi. Bu kapsamda, birinci derece yakın akrabaları dahil olmak üzere vekaletle satış yapan kişilerin Bakanlıkça incelendiği ve gerekli cezai işlemlerin yapıldığı belirtildi. Aynı şekilde, vergi incelemesi kapsamında tespit edilen şahısların bilgilerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletildiği kaydedildi.