Beşiktaş, UEFA'ya kadrosunu bildirdi
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi ön eleme maçları öncesi UEFA'ya kadrosunu bildirdi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 22 Temmuz 2023 15:24, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2023 15:26
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi, 2. ön eleme maçında karşılaşacağı Tiran maçı öncesi kadrosunu bildirdi.
Kadroda yer alan futbolcular şöyle:
Kaleci: Mert Günok, Ersin Destanoğlu,Utku Yuvakuran
Savunma: Onur Bulut, Daniel Amartey, Omar Colley, Francisco Montero, Umut Meraş, Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Emrecan Uzunhan
Orta saha: Gedson Fernandes, Amir Hadziahmetovic, Ajdin Hasic, Kerem Atakan Kesgin, Jean Onana, Necip Uysal, Berkay Vardar, Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz
Hücum: Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Semih Kılıçsoy,Jackson Muleka, Emrecan Bulut
Liste B: Demir Ege Tıknaz Göktuğ Baytekin Aytuğ Batur Kömeç Mustafa Erhan Hekimoğlu Cemal Azad Demir Emir Yaşar