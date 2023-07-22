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Arda Güler, Golden Boy ödülünde ilk 20'ye girdi

Arda Güler'in Real Madrid'e transferinin ardından Golden Boy ödülleri sıralamasında 62 basamak yükselerek 16. sıraya yerleşti. Tuttosport tarafından yapılan listede 100 futbolcu bulunuyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 22 Temmuz 2023 15:27, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2023 15:30
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Arda Güler, Golden Boy ödülünde ilk 20'ye girdi

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, Golden Boy ödülü sıralamasında yükselmeye devam ediyor.

İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından her yıl Avrupa liglerinde görev yapan 21 yaş altındaki en iyi oyuncuya verilen Golden Boy ödülü için Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler de aday gösterilmişti.

Haziran ayında 78. sırada yer alan milli futbolcu, İspanyol devine transferinin ardından 62 sıra birden yükselerek Temmuz ayında 16. sırada yer aldı.

LİSTENİN BİRİNCİ SIRASINDA JAMAL MUSIALA VAR

Listenin birinci sırasında ise Bayern Münih'in 20 yaşındaki yıldızı Jamal Musiala bulunuyor.

Arda Güler'in Real Madrid'den takım arkadaşı Jude Bellingham 2. sırada yer alırken, bu isimleri Barcelona'dan Pablo Gavi takip ediyor.

TEK TÜRK FUTBOLCU ARDA GÜLER

Golden Boy ödülü için açıklanan 100 kişilik listede bulunan tek Türk futbolcu Arda Güler olmuştu.

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