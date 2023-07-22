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'İBB Başkanı kim olsun' anketi: Listede Soylu, İmamoğlu ve Sarıgül var

Yerel seçimler yaklaşıkta anket şirketlerinden de araştırmaları gelmeye başladı. ALF Araştırma Şirketi, İstanbul için 'Adayınız kim olsun?' anketi yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Temmuz 2023 16:34, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2023 16:45
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'İBB Başkanı kim olsun' anketi: Listede Soylu, İmamoğlu ve Sarıgül var

ALF Araştırma Şirketi, yerel yönetimler araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anket şirketi, 17-20 Temmuz'da 2 bin 750 kişi ile CATI Araştırma yöntemiyle, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sizin adayınız kimdir?" sorusunu sordu. Ankete verilen yanıtlar şöyle:

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 31,7

2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu 4 milyon 698 bin 782, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 921 bin 201 seçmenin oyunu aldı. İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 54,03, Yıldırım'ın oy oranı yüzde 45,09 olarak gerçekleşti.

Mustafa Sarıgül: Yüzde 20,7

Süleyman Soylu: Yüzde 15,5

Süleyman Soylu 14 Mayıs'taki seçimlerde İçişleri Bakanlığı görevinden ayrılarak AK Parti'nin İstanbul Milletvekili seçilerek Meclis'e girdi.

Mustafa Sarıgül 14 Mayıs seçimlerinde Erzincan'dan CHP Milletvekili olarak seçildi.

Tevfik Göksu: Yüzde 9,6

Göksu, Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili görevinde bulunuyor.

Numan Kurtulmuş: Yüzde 5,2

Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı görevinde bulunuyor.

Canan Kaftancıoğlu: Yüzde 3,5

Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine devam ediyor.

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