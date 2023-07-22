'İBB Başkanı kim olsun' anketi: Listede Soylu, İmamoğlu ve Sarıgül var
Yerel seçimler yaklaşıkta anket şirketlerinden de araştırmaları gelmeye başladı. ALF Araştırma Şirketi, İstanbul için 'Adayınız kim olsun?' anketi yaptı.
ALF Araştırma Şirketi, yerel yönetimler araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anket şirketi, 17-20 Temmuz'da 2 bin 750 kişi ile CATI Araştırma yöntemiyle, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sizin adayınız kimdir?" sorusunu sordu. Ankete verilen yanıtlar şöyle:
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 31,7
2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu 4 milyon 698 bin 782, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 921 bin 201 seçmenin oyunu aldı. İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 54,03, Yıldırım'ın oy oranı yüzde 45,09 olarak gerçekleşti.
Mustafa Sarıgül: Yüzde 20,7
Süleyman Soylu: Yüzde 15,5
Süleyman Soylu 14 Mayıs'taki seçimlerde İçişleri Bakanlığı görevinden ayrılarak AK Parti'nin İstanbul Milletvekili seçilerek Meclis'e girdi.
Mustafa Sarıgül 14 Mayıs seçimlerinde Erzincan'dan CHP Milletvekili olarak seçildi.
Tevfik Göksu: Yüzde 9,6
Göksu, Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili görevinde bulunuyor.
Numan Kurtulmuş: Yüzde 5,2
Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı görevinde bulunuyor.
Canan Kaftancıoğlu: Yüzde 3,5
Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine devam ediyor.
"YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI"ALF Araştırma (@Alfarastirma) July 22, 2023
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sizin adayınız kimdir?
Bu araştırma 17-20 Temmuz 2023 tarihleri arasında 2750 kişi ile CATI Araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. pic.twitter.com/6avR5B7f24