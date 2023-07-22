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Adana'da belediyeden anons: Güneşe ateş etmeyin

Türkiye'de sıcaklığın en fazla hissedildiği illerden olan Adana'da Seyhan Belediyesi, vatandaşlara sıcak havalar karşısında anonsta bulundu. Belediye vatandaşlardan güneşe ateş etmemelerini istedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2023 17:07, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2023 17:10
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Adana'da belediyeden anons: Güneşe ateş etmeyin

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre gölgede sıcaklık 39,2 derece ölçüldü.

Park ve bahçelerdeki termometreler ise 44 dereceyi gösterdi

Hal böyle olunca kentteki park ve bahçeler adeta boş kalırken bazı çocuklar ise süs havuzlarında serinledi.

'Adana'da güneşe ateş edildi' söylentileri nedeniyle Seyhan Belediyesi de, ilçe içinde gezdirdiği belediye aracı ile vatandaşlara sıcak havalar karşısında anonsta bulundu.

Hissedilen sıcakların 50 dereceye ulaştığı Adana'da yapılan anonsta, "Yurt genelinde etkili olan yüksek hava sıcaklarından dolayı, zorunlu olmadıkça lütfen dışarı çıkmayınız, güneşe ateş etmeyiniz, kanallarda çimmeyiniz" denildi.

Bu anons sosyal medyanın da gündemine oturdu ve binlerce kez izlenilip beğenildi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Ciddi bir iklim krizi yaşandığını belirten Akay, "Bu sene ciddi anlamda farklı bir dönem yaşıyoruz. Uzunca zamandır iklim krizinden söz ediyorduk. Maalesef insan eliyle doğanın tahribatı bizlere çok ciddi sıkıntılar yaşatıyor. Yakın zamanda ciddi iklim değişikliklerini gözler olduk. Bunlardan bir tanesini maalesef yaşıyoruz. Çok ciddi bir sıcaklık var. Bu sıcaklık ilimizde fazlasıyla hissediliyor. Sıcağın en fazla hissedildiği kentinde yaşıyoruz. Nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Diyarbakır'dan çok daha fazla hissediliyor. Bu rahatsızlık neticesinde bir takım tepkiler oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Yapılan anonstan vatandaşların çok memnun kaldığını anlatan Başkan Akay, "Güneşe ateş etmek, gerçekten hani bir mizansen miydi yoksa insan oğlunun çaresizliği nedeniyle yaptığı bir şey miydi bilmek mümkün değil ancak dilimizde esprisi dolaşıyordu. Bizde anonsta buna değindik. Tahminimizin ötesinde beğeni kazandı. Bu kadar olumlu tepki olacağını düşünmemiştik. Hatta bazen yaptığımız doğru mu diye düşünmüştük. Ancak vatandaşlar çok memnun kaldı" dedi.

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