Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Kırmızıkoç'un ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un ailesine başsağlığı diledi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 22 Temmuz 2023 17:26, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2023 17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün helikopter palinin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç'un, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtilmişti.