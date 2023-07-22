Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Kırmızıkoç'un ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün helikopter palinin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç'un, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtilmişti.