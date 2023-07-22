Rusya'da bir AVM'de sıcak su borusu patladı: 4 ölü
Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir alışveriş merkezinde sıcak su borusunun patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2023 20:20, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2023 20:21
Rusya'da Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı yazılı açıklamada, "Vremena Goda" adlı alışveriş merkezinde (AVM) yaşanan kazaya ilişkin bilgi verdi.
Sıcak su borusunun patlaması nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Sobyanin, kurtarma ekiplerinin AVM'deki çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Olaya ilişkin soruşturma açılırken, Rus basınındaki haberlerde, kazanın AVM'deki bir restoranın mutfak kısmında meydana geldiği belirtiliyor.