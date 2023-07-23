Kocaeli'de bir kişi parkta ölü bulundu
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişi, parkta ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2023 07:28, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2023 07:21
Yenikent Mahallesi Mimarsinan Parkı'nda yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar polise haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunda kesici alet yarası bulunan kişinin öldüğünü tespit etti.
Ölen kişinin Kaptan K. (26) olduğunu belirleyen polis, firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, Kaptan K'nin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.