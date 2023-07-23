Kocaeli'de bir kişi parkta ölü bulundu

Ölen kişinin Kaptan K. (26) olduğunu belirleyen polis, firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunda kesici alet yarası bulunan kişinin öldüğünü tespit etti.

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