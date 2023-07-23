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Milli Saraylar 22.00'ye kadar açık

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Beylerbeyi Sarayı rıhtımı ve bahçesi, Beykoz Cam ve Billur Müzesi, Beykoz Mecidiye, Ihlamur ve Aynalıkavak kasırları yaz boyunca akşam saat 22.00'ye kadar açık olacak. Vatandaşlar bu mekanları ziyaret ederken kafeterya hizmetlerinden de faydalanacak

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 23 Temmuz 2023 08:22, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2023 08:18
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Milli Saraylar 22.00'ye kadar açık

Milli Saraylar Başkanlığı, yaz dönemi boyunca sayılı tarihi yapının ziyaret saatlerinde değişikliğe gitti. Uygulama kapsamında başta Beylerbeyi Sarayı bahçesi ve rıhtımı olmak üzere Beykoz Cam ve Billur Müzesi ile Beykoz Mecidiye, Ihlamur ve Aynalıkavak kasırlarının ziyaret saatleri uzatıldı. Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Daire Başkanı Güller Karahüseyin, Milli Saraylar Başkanlığının bir ilke imza attığını belirterek, "İlk defa yaz döneminde 9 Eylül'e kadar cuma, cumartesi ve pazar akşamları Beylerbeyi Sarayı rıhtımı ve bahçesi, Beykoz Cam ve Billur Müzesi, Beykoz Mecidiye Kasrı, Ihlamur ve Aynalıkavak Kasırları akşam saat 22.00'ye kadar ziyarete açık hale getirildi." dedi. Karahüseyin, bu uygulama sayesinde ziyaretçilerin hem mekanları görebileceklerini hem de kafeterya hizmetlerinden de faydalanabileceklerini söyledi.

KASIRLARDA AKŞAM YÜRÜŞÜYÜ ZAMANI

Beylerbeyi Sarayı'nın rıhtımının açık olmasının ziyaretçilerin ilgisini çektiğine işaret eden Karahüseyin, "İstanbul'un bu eşsiz güzelliğini izleyerek 112 metrelik rıhtım boyunca hem yürüyüş yapabilecekler hem de orada dinlenebilecekler." ifadesini kullandı. Güller Karahüseyin, sezonda turistlerin İstanbul'u çok yoğun ziyaret etmesinden hem de İstanbul halkının böylesine tarihi mekanların güzelliklerinden istifade etmesi adına böyle bir uygulamayı başlattıklarını anlattı. Tarihte Beylerbeyi Sarayı'nın yazlık saray olarak inşa edildiğini aktaran Karahüseyin, şunları kaydetti: "Aynı zamanda devlet konuk evi olarak da kullanılmıştı döneminde. O dönemde rıhtım bölümünden sadece padişahlar ve gelen devlet konukları faydalanabiliyordu. Ama şimdi hem halkımız hem de yabancı misafirlerimiz bu rıhtımın güzelliğini, İstanbul'un güzelliğiyle birleştirerek gezebilecekler, görebilecekler. Beylerbeyi Sarayı zaten Anadolu yakasında zaten en çok ziyaret edilen mekanımız. Yazlık bir saray olması dolayısıyla da zaten yazın havası ve ortamı itibariyle bolca ziyaretçinin gelmesini sağlıyor. Hem gün batımı hem de güzel bir esinti ziyaretçilerimizi bekliyor." Beylerbeyi Sarayı, pazartesi dışında her gün saat 9.00 - 17.30 arasında ziyaret edilebiliyor. Saray'ın bahçesi ve rıhtımı ise saat 22.00'ye kadar ziyaretçi kabul ediyor.

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