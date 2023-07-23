Bu da illuminati dolandırıcılığı! 200 bin dolar maaş ve ev vaadiyle kandırıyorlar

>Kendilerini "Büyük Üstatlar' ve ''İlluminati Kabalaları'' gibi birçok takma isimle tanıtan suçlular, çeşitli manipülasyon teknikleriyle kullanıcıların kişisel bilgilerini ve banka hesaplarını tehdit ediyor. Bitdefender Antivirüs Türkiye distribitörü Laykon Bilişim'in Operaasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, kolay yoldan zengin ve ayrıcalıklı olma isteğine yenik düşen insanların bu tür dolandırıcılıkların kurbanı olduğunu söyledi. Akkoyunlu "Zenginlik ve lüks hayat tarzı karşılığında dünyayı kontrol eden organizasyonlarına katılmaya davet eden çete üyeleri, işe alım amacıyla çoğunlukla Gmail ve AOL üzerinden spam e-Postalar gönderiyor.

Dolandırıcılar kullanıcıları ikna etmek amacıyla WhatsApp işletme hesapları oluşturarak uluslararası telefon numaraları kullanıyor. İşe alım karşılığında aylık 200.000 dolar ve üzeri maaş, yeni bir ev, üst düzey ünlülerle randevular, sihirli bir tılsım ve sadece davetle girilebilen elit bir kulübe giriş imkanı sunulduğunu söylüyorlar. Bu tür mesajlar ile daha çok kimlik avı yapılıyor. Bunlara itibar edilmemeli" dedi.

ÖMER TEMÜR'-