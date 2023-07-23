Hayalet evlere neşter! Fırsatçılara vergi ayarı geliyor

Fahiş kira artışlarına karşı yüzde 25 artış sınırı getiren hükümet, boş tutulan evlere de vergi artışı getirme hazırlığında. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Körfez gezisi sonrası ilk sinyali verdi. 'Hayalet Evler' olarak tabir edilen bu boş evler ile ilgili bir çalışma yapılacağını belirtti. Alınan bilgiye göre Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda bir düzenleme üzerine çalışılıyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde boş tutulan evlerin bölge bölge haritası çıkarılacak, yüksek kira beklentisiyle boş tutulanların vergileri artırılacak.

KISA SÜREDE MECLİS'E GELECEK

Mal sahiplerinin yüksek vergi yerine, satış fiyatında veya kirada indirimi tercih etmesi sağlanacak. Böylece bu evlerin ikamete açılması hedeflenecek.

NECMİ ÇİÇEKÇİ-