İlaç fiyatlandırmasındaki avro kuruna zam
Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 avro değeri, yüzde 30,5 artırılarak 14,0387 lira olarak belirlendi. Düzenleme, yarından itibaren geçerli olacak
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2023 09:37, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2023 09:37
"Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri, 2023 Temmuz'da yüzde 30,5 artırılarak 14,0387 lira olarak belirlendi.
Karar, yarından itibaren geçerli olacak.