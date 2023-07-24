AK Parti'den İstanbul için 'tersine göç' projesi haberlerine yalanlama

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bazı medya kuruluşlarında AK Parti'nin İstanbul'un nüfus yoğunluğunun azaltılması için tersine göçün desteklenmesi, bu kapsamda yaz aylarını memleketlerinde geçiren emeklilere, İstanbul'dan taşınmaları halinde elektrikten su indirimine kadar birçok konuda teşvikler verilmesine yönelik herhangi bir çalışma olmadığı ifade edildi. Kaynaklar, böyle bir çalışmanın gündemde dahi olmadığını ifade etti.