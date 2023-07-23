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İnternet kullanımımız artıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2003 yılından itibaren Türkiye'nin iletişim altyapısında çok büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, "İnternet abone sayısı 72,5 milyon mobil olmak üzere toplam genişbant internet abone sayısı 91,6 milyona ulaştı" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Temmuz 2023 11:55, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2023 12:00
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İnternet kullanımımız artıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2023 yılı birinci çeyreğine ilişkin 'Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu'nun açıklandığını belirten Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 2023 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,1 civarında artışla 526 bin km fiber altyapıya ulaşıldığını, fiber internet abone sayısının ise yaklaşık 6,1 milyon olduğunu belirtti.

Uraloğlu, 2023 yılı birinci çeyreği itibariyle BTK tarafından yetkilendirilen 459 şirketin 830 yetki belgesi bulunduğunu kaydederek, "TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un net satış gelirleri yaklaşık 30,8 milyar TL iken diğer işletmecilerin toplam gelirleri 10,7 milyar TL olarak gerçekleşti.
2023 yılı başı itibariyle mobil abone sayısı 90,7 milyon olurken, mobil abone yaygınlığı yüzde 106,3 oldu. Mobil abonelerin 84 milyonunun 2016 yılında hizmete başlayan 4,5G aboneliğini tercih ettiği ve 4,5G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 92,6'sını oluşturduğu görüldü. M2M abone sayısı da 8,7 milyona ulaştı" dedi.

TAŞINAN NUMARA SAYISI 169,5 MİLYONU GEÇTİ

Bakan Uraoğlu, "2023 yılı başı itibari ile taşınan toplam mobil numara sayısı 169,5 milyonu geçti. Bununla birlikte yılın birinci çeyreğinde ise bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 20,9 oranında azalarak, 2 milyon 257 bin 266 numara taşıma işlemi gerçekleşti. Sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulamasının başladığı 10 Eylül 2009 tarihinden 31 Mart 2023 tarihine kadar toplam 2 milyon 510 bin 173 adet numara taşıma işlemi gerçekleştirildi. İnternet abone sayısı incelendiğinde 72,5 milyonu mobil olmak üzere toplam genişbant internet abone sayısı 91,6 milyon oldu. 2023 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,1 civarında artışla 526 bin km fiber altyapıya ulaşıldı. Fiber internet abone sayısı ise yaklaşık 6,1 milyona ulaştı. Genişbant internet abonelerin kullanımları incelendiğinde de 2022 yılının ilk çeyreğinde bu rakamın 249 GByte'a yükseldiği, mobil abonelerde ise 2022 yılı birinci çeyreğinde 12,6 GByte olan veri kullanımının 14,6 GByte'a ulaştığı görüldü. Yılın ilk çeyreği itibarı ile mobil şebekelerde aylık ortalama kullanım süresi 469 dakika, sabit şebekelerde ise 89 dakika oldu. Ülkemizde halihazırda toplam 6 adet yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunuyor. Söz konusu elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları Mart 2023 sonu itibarıyla 6,7 milyon elektronik imza ve 887 bin mobil imza olmak üzere toplam 7,56 milyon elektronik sertifika oluşturuldu" diye konuştu.

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