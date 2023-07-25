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Denklik merkezlerinde tam zamanlı görevlendirilen öğretmenlere ne kadar Ek ders ücreti ödenir?

Denklik merkezlerinde tam zamanlı görevlendirilen öğretmenlere ne kadar ek ders ücreti ödeneceği hususunda, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 07.07.2023 tarih ve 79443932 sayılı görüş yazısında açıklamalarda bulunmuştur.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 25 Temmuz 2023 00:10, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2023 10:03
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Denklik merkezlerinde tam zamanlı görevlendirilen öğretmenlere ne kadar Ek ders ücreti ödenir?

İşte o açıklamalar;

MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararının ilgi (b) 16. maddesinin (2) fıkrasında geçen "Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez." hükmü doğrultusunda değerlendirilmesi ve bu konuda denklik merkezi bulunan ilçe milli eğitim müdürlüklerine de bilgi verilmesi gerekmektedir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

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