Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan sıcak hava bunaltıyor

KPSS eğitim bilimleri oturumu başladı
KPSS eğitim bilimleri oturumu başladı
Türkiye Emekliler Derneği 4 bin lira ilave seyyanen zam istedi
Türkiye Emekliler Derneği 4 bin lira ilave seyyanen zam istedi
Yalova'da otobüs ile tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Yalova'da otobüs ile tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
CHP'deki gergin toplantının ardından yeni iddialar
CHP'deki gergin toplantının ardından yeni iddialar
Ehliyetiyle KPSS'ye girmek isteyen aday binaya alınmadı
Ehliyetiyle KPSS'ye girmek isteyen aday binaya alınmadı
İnternet kullanımımız artıyor
İnternet kullanımımız artıyor
Yapılandırmanın bozulmaması için 31 Temmuz'a kadar ödeme yapılması gerekiyor
Yapılandırmanın bozulmaması için 31 Temmuz'a kadar ödeme yapılması gerekiyor
AK Parti'den İstanbul için 'tersine göç' projesi
AK Parti'den İstanbul için 'tersine göç' projesi
İlaç fiyatlandırmasındaki avro kuruna zam
İlaç fiyatlandırmasındaki avro kuruna zam
Hayalet evlere neşter! Fırsatçılara vergi ayarı geliyor
Hayalet evlere neşter! Fırsatçılara vergi ayarı geliyor
'İİT Kur'an için harekete geçsin!'
'İİT Kur'an için harekete geçsin!'
Türkiye'nin konuştuğu polis memuru o anları anlattı
Türkiye'nin konuştuğu polis memuru o anları anlattı
Adana'da belediyeden anons: Güneşe ateş etmeyin
Adana'da belediyeden anons: Güneşe ateş etmeyin
Muğla, Adana ve Çeşme'de orman yangını
Muğla, Adana ve Çeşme'de orman yangını
KPSS oturumları yarın başlıyor
KPSS oturumları yarın başlıyor
Otomobilde ikinci el düzenlemesi 5 günde 15 bin ilan sildirdi
Otomobilde ikinci el düzenlemesi 5 günde 15 bin ilan sildirdi
Bakan Kacır açıkladı: İşte yollardaki TOGG sayısı
Bakan Kacır açıkladı: İşte yollardaki TOGG sayısı
Yargıtay'dan emsal yaz okulu kararı
Yargıtay'dan emsal yaz okulu kararı
Başkandan tepki çeken paylaşım: İşçiler çalışıyor, başkan elleri cebinde
Başkandan tepki çeken paylaşım: İşçiler çalışıyor, başkan elleri cebinde
Türk üniversiteleri, en çok tıp ve mühendislik alanlarıyla 'dünya ligine' girdi
Türk üniversiteleri, en çok tıp ve mühendislik alanlarıyla 'dünya ligine' girdi
İlk yerli ve milli hızlı trende sona doğru
İlk yerli ve milli hızlı trende sona doğru
Kamuda uygulanacak kanuni faiz oranları belirlendi
Kamuda uygulanacak kanuni faiz oranları belirlendi
Benzine 2 TL zam geliyor
Benzine 2 TL zam geliyor
Terör örgütü PKK'nın orman yangınları sorumlusu etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK'nın orman yangınları sorumlusu etkisiz hale getirildi
56 yıllık dev gıda firması satışa çıkıyor
56 yıllık dev gıda firması satışa çıkıyor
Bedava olsa İstanbul'a 2.90 liraya ulaşıyor
Bedava olsa İstanbul'a 2.90 liraya ulaşıyor
Taksi kaosu korsana yaradı: Alenen eleman arıyorlar
Taksi kaosu korsana yaradı: Alenen eleman arıyorlar
Stokçuların zam oyunu: Siparişi sebepsiz iptal edene ceza
Stokçuların zam oyunu: Siparişi sebepsiz iptal edene ceza
Uzmanlardan 'tercih' uyarısı: Sınav kadar önemli
Uzmanlardan 'tercih' uyarısı: Sınav kadar önemli
Resmi Gazete'de yayımlandı: Mısır'a atanan büyükelçi belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Mısır'a atanan büyükelçi belli oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan sıcak hava bunaltıyor

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan sıcakların yoğun hissedildiği illerden Diyarbakır'da öğle saatlerinde sokaklar boş kalıyor, sıcaktan bunalanlar klimalı ortamları ve gölge alanları tercih ediyor-

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2023 12:14, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2023 12:32
Yazdır
Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan sıcak hava bunaltıyor

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, Diyarbakır'da yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan sıcak hava, kentte de yoğun hissediliyor. Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Diyarbakır'da vatandaşlar kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor.

Sıcaktan bunalanlar klimalı ortamları ve gölge alanları tercih ederken, kentte öğle saatlerinde sokaklar boş kalıyor.

Kentte bazıları park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda, çocuklar da Anzele'deki süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor.

Bazı vatandaşlar sıcaktan korunmak için şemsiyeyle dolaşırken, bazıları da yanlarında taşıdıkları suyu başlarına dökerek serinlemeye çalışıyor.

- Kentte sıcaklığın bir hafta daha 40 derecenin üzerinde seyretmesi bekleniyor

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün kentte en yüksek sıcaklık Bismil ilçesinde 44, merkezde ise 43 derece ölçüldü.

Bugün Bismil'de 44, merkezde ise 42 derece ölçülen hava sıcaklığının, kentte bir hafta daha 40 derecenin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

- "Bunaltıcı sıcaklık dayanılmaz oluyor"

Vatandaşlardan Şefik Bariç, AA muhabirine, kentteki hava sıcaklığı 40 dereceyi aştığından gündüz sokağa çıkmakta zorlandıklarını söyledi.

Dışarıya çıktıklarında da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır Surları'nın gölgesindeki parklarda dinlendiklerini belirten Bariç, "Bunaltıcı bir sıcaklık var, dayanılmaz oluyor. Gölgelik alanlarda serinliyoruz. Hasta ve yaşlılar da sıcak havadan çok etkileniyor. Eşim kanser tedavisi görüyor, sıcaklıktan dolayı dışarı çıkaramıyorum. Babam ve annemin de kronik hastalığı var, dışarı çıkamıyorlar." dedi.

Süs havuzuna giren çocuklardan 14 yaşındaki Muhammet Eymen Ocak, sıcaktan bunaldıklarını, serinlemek istediklerini belirtti.

12 yaşındaki Ali Cengiz Pamuk ise süs havuzunu nehir ile barajlara göre daha güvenli olması nedeniyle tercih ettiğini anlattı.

- Uzmanından "Güneşte kalmayın, vücudunuzu susuz bırakmayın" uyarısı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Toprak, son dönemde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini hatırlattı.

Vatandaşlara, güneşin tam tepede olduğu öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye eden Toprak, özellikle hamile ve yaşlılar, diyabet, yüksek tansiyon ve kalp gibi kronik rahatsızlığı olanlar ile çocukların 10.00-16.00 saatlerinde dışarıda bulunmaması gerektiğini kaydetti.

Toprak, dışarı çıkmak zorunda olanlara şapka ve gözlük takmalarını, şemsiye kullanmalarını önererek, "Sıcaklığın büyük sıkıntılarından biri de terlemeyle birlikte sıvı kaybı yaşanması. Özelikle yaşlı ve hastalarda bazen ciddi susuzluk tehlikesi oluşabilir. Vatandaşların, hastaların, mümkün olduğu kadar yanlarında su taşıması ve sindirimi ağır olan yiyecekler yerine hafif yiyecekleri tercih etmesi gerekir. Mümkün olduğu kadar serin bir ortamda bulunmaları, güneş ışınlarını yansıtan hafif, özelikle pamuklu giysiler giymeleri önemli." diye konuştu.

- Güneş çarpmasına dikkat

Işınların dik geldiği saatlerin güneş çarpmasına neden olabileceğine işaret eden Toprak, vatandaşlara güneş altında fazla çalışmamaları uyarısında da bulundu.

Şiddetli sıvı kaybının birçok tehlikeli sonuca yol açabileceğine dikkati çeken Toprak, "Vücut ısısı yükseliyor ve bu vücut ısısına bağlı bazen dönüşü olmayacak ciddi zararlar ve hatta ölüm bile gerçekleşiyor. Bol miktarda taze sebze ve meyve tüketilmesi gerekiyor." dedi.

Toprak, baş ağrısı, bitkinlik, bulantı, kusma gibi rahatsızlıkların güneş çarpmasının belirtileri arasında bulunduğunu anlatarak, "Sonu ölümcül olabilir. Onun için dikkat etsinler." ifadelerini kullandı.

Temmuz ve ağustosta sıcaklıkların arttığı Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin gibi illerde vatandaşların daha da dikkatli davranması gerektiğini belirten Toprak, bölgede nem bulunmamasının şans olduğunu, aksi takdirde yüksek nem ve sıcaklığın daha tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber