Eşiyle nikah tazeleyen depremzede kadın, gelinlik giyme hayaline 30 yıl sonra kavuştu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Sivas'taki KYK yurdunda kalmaya başlayan Sülbiye ile Mehmet Ağgül (86) çifti, daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kentteki özel bakım merkezine yerleştirildi.

Sülbiye Ağgül'ün en büyük hayalinin gelinlik giymek olduğunu öğrenen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, depremzede çift için temsili nikah töreni düzenlenmesi talimatı verdi.

Hayalini 30 yıl sonra gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Sülbiye Ağgül, "Ömür boyu mutlu olmayı istiyorum. Gelinlik giymek gözümde kaldı. Hiç gelinlik giymedim ve bu durumu kaldığım bakımevinin yetkilileriyle paylaştım. Çok heyecanlıyım, sevinçliyim ve ağlamamak için kendimi zor tutuyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ağgül ise kendilerine bu mutluluğu yaşatan Belediye Başkanı Bilgin'e teşekkür etti.

- "Gönülleri, ruhları genç bir çiftimizin mutluluklarına şahit olduk"

Depremzede çiftin temsili nikahını kıyan Bilgin ise Ağgül çiftinin hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Çifti tebrik eden Bilgin, "Nikahlarını tazelediğimiz çifti, yıllar önce mutlu şekilde yuvalarını kurup devam ederken, deprem felaketi sebebiyle ilimizde misafir ediyoruz. Gelinlik giyip nikah tazelemek istediklerini söylediklerinde, hiçbir şeyi eksik bırakmadan, genç bir çift evlendiğinde adetlerimiz nasılsa onların hepsini yerine getirerek çiftimizin nikahlarını tazeledik." dedi.

Bilgin, küçük dokunuşlarla insanların gönlüne girmenin önemli olduğunu vurgulayarak, "Güzel bir düğünle, güzel bir nikah merasimiyle gönülleri, ruhları genç bir çiftimizin mutluluklarına şahit olduk. Rabb'im mutlu mesut eylesin, gönüllerini geniş tutsun. Yaşadıkları zor süreci inşallah böyle güzel bir anıyla birlikte atlatırlar." diye konuştu.

Nikahın ardından Hilmi Bilgin'in eşi İlkay Bilgin, geline hediye takdim etti.

Törende gelin ve damat ile davetliler, halay çekerek eğlendi.

Bu arada, Ağgül çifti için gelin arabası olarak yerli otomobil Togg kullanıldı.