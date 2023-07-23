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CHP'deki gergin toplantının ardından yeni iddialar

Bir hafta eşimin yüzüne bakamadım Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekleşen ve gergin geçen belediye başkanları toplantısından gazetelere yansıyan yeni iddialar var. Sözcü gazetesinin haberine göre, toplantının sonunda söz alan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını "Bizler üzülmedik mi sanıyorsunuz? Seçimi kaybettim, bir hafta eşimin yüzüne bakamadım." sözleriyle değerlendirdi.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 23 Temmuz 2023 13:51, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2023 14:00
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CHP'deki gergin toplantının ardından yeni iddialar

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) gergin geçen toplantının ardından yeni iddialar gündeme geldi.

Sözcü'nün haberine göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları toplantısında seçim sonuçlarını, "Bizler üzülmedik mi sanıyorsunuz? Seçimi kaybettim, bir hafta eşimin yüzüne bakamadım. Kolay mıydı?" sözleriyle değerlendirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) gergin geçen toplantının ardından yeni iddialar gündeme geldi. Sözcü'nün haberine göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları toplantısında seçim sonuçlarını, "Bizler üzülmedik mi sanıyorsunuz? Seçimi kaybettim, bir hafta eşimin yüzüne bakamadım. Kolay mıydı?" sözleriyle değerlendirdi.

Gazetenin haberine göre, Kılıçdaroğlu toplantının sonunda söz aldı. "Aile içinde konuşalım" diyen CHP lideri, parti içindeki değişim tartışmalarını da değerlendirdi.

Gazetenin haberine göre, Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Genel başkanlık yükünü taşıyabileceğine inanacağım, CHP'nin ilkelerine bağlı partiyi ileri götürebilecek ve geçmişi temiz birisi olsa yarın bırakırım. Kurultayda ne yapılması gerekiyorsa yapılır. Ortada bir kayıp var. Ama hepten başarısızlık saymak doğru değil."

Gazetenin haberine göre, Kılıçdaroğlu toplantının sonunda söz aldı. "Aile içinde konuşalım" diyen CHP lideri, parti içindeki değişim tartışmalarını da değerlendirdi. Gazetenin haberine göre, Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Genel başkanlık yükünü taşıyabileceğine inanacağım, CHP'nin ilkelerine bağlı partiyi ileri götürebilecek ve geçmişi temiz birisi olsa yarın bırakırım. Kurultayda ne yapılması gerekiyorsa yapılır. Ortada bir kayıp var. Ama hepten başarısızlık saymak doğru değil."

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