KPSS eğitim bilimleri oturumu başladı
KPSS eğitim bilimleri oturumu başladı
Türkiye Emekliler Derneği 4 bin lira ilave seyyanen zam istedi
Türkiye Emekliler Derneği 4 bin lira ilave seyyanen zam istedi
Yalova'da otobüs ile tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Yalova'da otobüs ile tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
CHP'deki gergin toplantının ardından yeni iddialar
CHP'deki gergin toplantının ardından yeni iddialar
Ehliyetiyle KPSS'ye girmek isteyen aday binaya alınmadı
Ehliyetiyle KPSS'ye girmek isteyen aday binaya alınmadı
İnternet kullanımımız artıyor
İnternet kullanımımız artıyor
Yapılandırmanın bozulmaması için 31 Temmuz'a kadar ödeme yapılması gerekiyor
Yapılandırmanın bozulmaması için 31 Temmuz'a kadar ödeme yapılması gerekiyor
AK Parti'den İstanbul için 'tersine göç' projesi
AK Parti'den İstanbul için 'tersine göç' projesi
İlaç fiyatlandırmasındaki avro kuruna zam
İlaç fiyatlandırmasındaki avro kuruna zam
Hayalet evlere neşter! Fırsatçılara vergi ayarı geliyor
Hayalet evlere neşter! Fırsatçılara vergi ayarı geliyor
'İİT Kur'an için harekete geçsin!'
'İİT Kur'an için harekete geçsin!'
Türkiye'nin konuştuğu polis memuru o anları anlattı
Türkiye'nin konuştuğu polis memuru o anları anlattı
Adana'da belediyeden anons: Güneşe ateş etmeyin
Adana'da belediyeden anons: Güneşe ateş etmeyin
Muğla, Adana ve Çeşme'de orman yangını
Muğla, Adana ve Çeşme'de orman yangını
KPSS oturumları yarın başlıyor
KPSS oturumları yarın başlıyor
Otomobilde ikinci el düzenlemesi 5 günde 15 bin ilan sildirdi
Otomobilde ikinci el düzenlemesi 5 günde 15 bin ilan sildirdi
Bakan Kacır açıkladı: İşte yollardaki TOGG sayısı
Bakan Kacır açıkladı: İşte yollardaki TOGG sayısı
Yargıtay'dan emsal yaz okulu kararı
Yargıtay'dan emsal yaz okulu kararı
Başkandan tepki çeken paylaşım: İşçiler çalışıyor, başkan elleri cebinde
Başkandan tepki çeken paylaşım: İşçiler çalışıyor, başkan elleri cebinde
Türk üniversiteleri, en çok tıp ve mühendislik alanlarıyla 'dünya ligine' girdi
Türk üniversiteleri, en çok tıp ve mühendislik alanlarıyla 'dünya ligine' girdi
İlk yerli ve milli hızlı trende sona doğru
İlk yerli ve milli hızlı trende sona doğru
Kamuda uygulanacak kanuni faiz oranları belirlendi
Kamuda uygulanacak kanuni faiz oranları belirlendi
Benzine 2 TL zam geliyor
Benzine 2 TL zam geliyor
Terör örgütü PKK'nın orman yangınları sorumlusu etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK'nın orman yangınları sorumlusu etkisiz hale getirildi
56 yıllık dev gıda firması satışa çıkıyor
56 yıllık dev gıda firması satışa çıkıyor
Bedava olsa İstanbul'a 2.90 liraya ulaşıyor
Bedava olsa İstanbul'a 2.90 liraya ulaşıyor
Taksi kaosu korsana yaradı: Alenen eleman arıyorlar
Taksi kaosu korsana yaradı: Alenen eleman arıyorlar
Stokçuların zam oyunu: Siparişi sebepsiz iptal edene ceza
Stokçuların zam oyunu: Siparişi sebepsiz iptal edene ceza
Uzmanlardan 'tercih' uyarısı: Sınav kadar önemli
Uzmanlardan 'tercih' uyarısı: Sınav kadar önemli
Resmi Gazete'de yayımlandı: Mısır'a atanan büyükelçi belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Mısır'a atanan büyükelçi belli oldu
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Türkiye Emekliler Derneği 4 bin lira ilave seyyanen zam istedi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), tüm emeklilerin aylıklarına 4 bin lira ilave zam yapılması talebini yineledi. Açıklamada "Taban aylıklar iyileştirilmeden ve aylık hesaplama sistemleri değiştirilmeden yüzdeli zamlarla emeklilerin refahını artırmak mümkün değil"" denildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2023 14:07, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2023 14:09
Yazdır
Türkiye Emekliler Derneği 4 bin lira ilave seyyanen zam istedi

Emeklilere yapılan yüzde 25 zam. hayat pahalılığıyla bunalan milyonlarca emekliyi hayal kırıklığına uğrattı. Emekliler, bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

TÜED'den yapılan açıklamada, Derneğin Başkanlar Kurulu toplantısının 122 şube başkanın katılımıyla 21 Temmuz'da Ankara'da yapıldığı belirtildi.

Toplantıda, emekli aylıklarına yapılan zam oranı, ürün ve hizmetlerdeki fiyat artışı ile KDV ve ÖTV oranlarının yükseltilmesinin görüşüldüğü aktarılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Emeklilerin kök aylıkları yetersiz kaldığı için 15 milyon emekli, yapılan düşük zamlar nedeniyle büyük hayal kırıklığına uğradı. Taban aylıkları iyileştirilmeden ve aylık hesaplama sistemleri değiştirilmeden yüzdeli zamlarla emeklilerin refahını artırmak mümkün değil. Derneğimizin aylıklara 4 bin lira seyyanen zam talebi karşılık görmediği için milyonlarca emekli geçinmekte zorlanıyor. Bunun görülmesini ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın seyyanen zam önerimizi bir kez daha yeniden değerlendirmesini talep ediyoruz."

"Çalışanlar ile emekliler arasındaki gelir makası büyüdü"

Devletin çalışanlara ve emeklilere bir bütün olarak bakması gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yıl emekli aylıklarına birinci altı ayda yüzde 30, ikinci altı ayda yüzde 25 zam uygulanmış ve aylıklarda toplam yüzde 62,5 artış olmuştur. 2023 yılında asgari ücrete, kamu işçisi ve memur aylığına ortalama yüzde 110 artış yapılmıştır. Görüldüğü gibi çalışanlar ile emekliler arasındaki gelir makası büyüdü. TBMM'nin açılmasıyla birlikte ek zam talebimizin gündeme alınmasını ve emeklilerimizi rahatlatacak bir artışın yapılmasını istiyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber