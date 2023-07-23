Arda Güler sakatlandı
Arda Güler, Real Madrid'in yeni transferi olarak katıldığı takımda sakatlığı sebebiyle bugünkü antrenmana katılmadı.
Haber Giriş : 23 Temmuz 2023 15:19, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2023 15:21
İspanyol ekibi Real Madrid, yeni sezon hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) sürdürüyor.
"Soccer Champions Tour" turnuvasına katılacak Real Madrid'de, bugünkü antrenmana katılmadı.
Bein Sports'un Marca gazetesinden aktardığı habere göre, genç yıldız sağ bacağında ağrı hissetti. Güler, tedbir amacıyla antrenmana katılmadı ve tedavisi yapıldı.