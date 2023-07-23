Arda Güler sakatlandı

Bein Sports'un Marca gazetesinden aktardığı habere göre , genç yıldız sağ bacağında ağrı hissetti. Güler, tedbir amacıyla antrenmana katılmadı ve tedavisi yapıldı.

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