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İlk çeyrekte akraba ziyaretleri için 12 milyar lira harcandı

Bu yılın birinci çeyreğinde yerli turistlerin yakınlarını ziyaret etmek için yaptığı harcama, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre büyük bir artış göstererek %97,9 oranında yükseldi. İlgili verilere göre, bu dönemde toplamda 11 milyar 984 bin 662 lira harcama gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2023 15:33, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2023 15:35
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İlk çeyrekte akraba ziyaretleri için 12 milyar lira harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, bu yılın ocak-mart döneminde yurt içinde ikamet eden 8 milyon 601 bin kişi seyahate çıktı.

Yerli turistin toplam seyahat harcamaları 22 milyar 271 milyon 455 bin lira olarak gerçekleşti. Seyahate çıkanlar gittikleri yerlerde ortalama 7,4 gece konakladı. Seyahate çıkış amaçlarına bakıldığında, bu dönemde yerli turistler yakınlarına yönelik toplam 6 milyon 643 bin ziyaret gerçekleştirdi. Bu seyahatlerde yapılan harcama, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97,9 artışla 11 milyar 984 bin 662 liraya çıktı.

Yakınları ziyaretin ardından ikinci sırada 1 milyon 858 bin seyahatle gezi, eğlence ve tatil amaçlı konaklamalar yer aldı. Yerli turist bu dönemde gezi, eğlence ve tatil için 5 milyar 980 milyon 413 bin liralık harcama yaptı.

SAĞLIK TURİZMİNE 1,4 MİLYAR LİRALIK HARCAMA

Sağlık ihtiyaçları nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde yapılan ziyaretlerin sayısı 596 bin oldu. Bu kapsamda gerçekleştirilen seyahatlerde 1 milyar 427 milyon 866 bin lira harcandı.

Yerli turistin, ticari ilişkiler ve fuarlar için yaptığı 117 bin seyahatte harcama tutarı 314 milyon 265 bin lira olarak kayıtlara geçti. Kültür amaçlı gerçekleştirilen 12 bin seyahatte yerli turistler 19 milyon 679 bin lira harcadı.

Öte yandan, seyahat öncesi yerli turistlerin yaptığı harcama tutarı incelendiğinde, giyecek, ilaç, çanta, kamera ve film gibi kişisel harcamaları ise ilk üç ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 56,2 artarak 91 bin 513 liraya çıktı.

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