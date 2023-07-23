Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri

Ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele operasyonlarında gelinen son nokta da Kabine toplantısında değerlendirilecek başlıklar arasında.

EKONOMİ VE TERÖRLE MÜCADELE DE GÜNDEMDE OLACAK

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum toplantıdaki bir diğer başlık olacak. Süresi sona eren tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin gelişmeler gündeme gelecek.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye gelecek. Salı günü yapılacak görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, İsrail - Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler, güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay diplomasi trafiği yoğundu. Önce Litvanya'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi katıldı. Ardından Körfez turuna çıktı. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dış politikada atılan adımlar, ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele gündem başlıklarıyla toplanıyor. NATO Liderler Zirvesi ve Körfez turu değerlendirilecek.

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