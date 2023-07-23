Meral Akşener'den gizli protokol tepkisi

Sözcü Gazetesi'ne konuşan İYİ Parti Genel Başkanı, "Kılıçdaroğlu'nun açık ya da örtülü mutabakat yapma yetkisi vardı. Bu yetkisini kullanır ya da kullanmaz. Kemal Bey partisine düşecek bakanlık hakkında istediği gibi tasarrufta bulunur. Bu yalnızca iki genel başkanı ilgilendirir." ifadelerini kullandı.

Mutabakatın imzalandığı dönemde Millet İttifakı'nın bakanlıkları henüz bölüşülmediğini belirten Akşener "Dolayısıyla henüz bakanlıkları konuşmadan İçişleri Bakanlığı ya da şu bu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur. Hangi bakanlık partide olacak, bunlar konuşulmadan bakanlıkları dağıtmak isabetli olmamıştır." dedi.