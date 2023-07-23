Çocuklarını kurtarmak isterken öldü

Gaziantep'te serinlemek için Fırat Nehri'ne giren iki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

Çocuklarını kurtarmak isteyen baba Ali Yavuz (34) o sırada suya atladı.

Bir süre suda çırpınan baba, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve Birecik Belediyesi Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler bot yardımı ile ulaştığı iki kardeşi kurtararak sudan çıkarırken, baba Ali Yavuz'un ise cansız bedenine ulaşıldı.

Suda boğularak yaşamını yitiren Yavuz'un cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.