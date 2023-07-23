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7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başlıyor

2024-2025 dönemi için 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarının belirleneceği 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başlıyor. Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında sürecek olan görüşmeler, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak ve bir ay boyunca devam edecek. Peki 7. dönem tamu toplu sözleşmesinde izlenecek yol haritası nasıl olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte yanıtlar..

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Temmuz 2023 17:00, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2023 17:04
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7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başlıyor

Memur ve memur emeklilerini kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon Memur-Sen, maaş artış oranları ve kira yardımının da aralarında olduğu 120 maddelik teklifini 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ağustos itibarıyla başlayacak.

7. dönem tamu toplu sözleşmesinde izlenecek yol haritası nasıl olacak?
Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek. Görüşmelere sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Memur-Sen, sözleşme tekliflerini ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere dün Genişletilmiş Başkanlar Kurulunu topladı. Toplantıda, 74'ü yeni, 29'u korunması gereken, 17'si ise geçen toplu sözleşme döneminde çözüme kavuşturulmayan olmak üzere toplam 120 teklif üzerinde mutabık kalındı.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Maaş artış oranlarıyla birlikte kira yardımının da aralarında bulunduğu 120 maddelik teklifini 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak Memur-Sen, aynı gün teklif dosyasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, tekliflerini sahadan gelen talepleri dikkate alarak ve bilimsel verileri göz önünde bulundurarak hazırladıklarını söyleyerek, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısıyla da teklif dosyasının şekillendiğini belirtti.

Tekliflerini içeren dosyada tüm memur ve memur emeklilerini ilgilendiren konuların yer aldığını vurgulayan Tonbul, 21 Temmuz'daki Memur-Sen İl Başkanları Toplantısı'nın ardından teklif ettikleri madde sayısının 120'nin üzerine çıkacağını kaydetti.

Memur-Sen 7. Dönem Toplu Sözleşme hakkında sosyal medya hesabından:7. Dönem Toplu Sözleşme Tekliflerimizi Açıklıyoruz. Kamu görevlilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali, sosyal ve özlük hakları ile çalışma şartlarını; anayasal ve demokratik haklarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizi açıklıyoruz." paylaşımında bulundu.

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmede talepler neler?
Tonbul, tekliflerinin ana omurgasını 2024-2025 yıllarındaki maaş ve aylık artışların oluşturduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri verdi: "Maaş artış oranlarının yanında memurlara kira yardımının verilmesi, önemsediğimiz tekliflerimiz arasında. Kamu çalışanlarının aileleriyle huzur ve refah içerisinde yaşaması için bu teklifte ısrarcıyız. Bununla birlikte 1. dereceye yükselen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dile getirdiği en düşük memur maaşının, en düşük kamu işçisinin ücretinden düşük olmaması gibi konuları masaya taşıyacağız.

Toplu sözleşmede maaş artışı ve sosyal haklar neler olacak?
Görüşmelerde, maaş artışı kadar sosyal haklarda da ısrarcı olacağız. Bu doğrultuda kapsayıcı bir içeriğe sahip teklif dosyamızda mühendisler, müdürler, şefler, genel idari hizmetler sınıfı ve diğer teknik personel başta olmak üzere ihmal edilen tüm grupların taleplerine yer verdik. Son dönemde aylık artış beklentileri karşılanmayan memur emeklilerini de düşünerek, emeklilerin aylıklarını artıracak teklifleri de sözleşme masasına taşıyacağız."

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