Fenerbahçe görüştü..Galatasaray KAP'a bildirdi

Galatasaray, Al-Nassr, Lazio ve Paris Saint Germain kulüplerinin tekliflerini reddeden Wilfried Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Kulüp sosyal medya hesabından konuya dair yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin İstanbul'a davet etme aşamasına kadar geldiği Zaha'nın kulüple anlaşmak üzere olduğu iddia ediliyordu.

Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zahanın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/aNpLtSdDOl Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 23, 2023

Wilfried Zaha kimdir?

30 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, 1.80 boyunda. Kariyeri boyunca Crystal Palace, M.United, Cardiff üçgeninde gidip geldi. Geçen sezon Crystal Palace ile 28 resmi maçta 2384 dakika sahada kaldı. 7 gol-3 asistlik performansa imza attı. Bu maçların 21'inde sol kanat olarak oynadı. 7 karşılaşmaya santrfor olarak çıktı. Son olarak 2015 yılında imza attığı Crystal Palace ile olan sözleşmesi sona erdi.